Dolore cronico | ne soffre un italiano su quattro

(Di sabato 2 febbraio 2019) Si curano ma continuano a soffrire. Dal mal di schiena alla cefalea, dalla nevralgia post-erpetica, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, a quella del trigemino passando per l’artrosi e diverse altre patologie. Milioni di italiani ormai rassegnati, convinti che nulla possa aiutarli e che accettano ilcome inevitabile conseguenza del loro disagio.LEGGI ANCHETenersi per mano fra innamorati allevia ilUnsudie fra questi il 25% non è trattato a dovere. Lo spiegano i numeri diffusi nel corso dell’International Theras Day che evidenziano la necessità di individuare nuove modalità per intervenire: «Tutti cercano di lenire il, ma se questo è, per molti la cosa si fa difficile con il trascorrere del tempo – spiega Giuliano De Carolis, presidente Feder-Sicd (Società italiana dei clinici del) e anestesista ...