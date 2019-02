Atalanta e Lazio approdano alle semifinali di Tim Cup

Lazio - affare low cost dall'Atalanta : La Lazio torna a guardare in casa Atalanta . Dopo il muro alzato dai nerazzurri per Hateboer , i biancocelesti, come scrive il Corriere dello Sport , puntano il mirino su Castagne , ex Genk e seguito già in passato dal direttore sportivo Tare. In scadenza di contratto nel 2020, chiuso proprio da Hateboer, il classe '95 sta trovando poco ...

L'Atalanta sfiora il colpo con la Juve : Ronaldo pareggia a 10 minuti dalla fine. Vincono Samp e Lazio : Sembrava che risultato più clamoroso del pari 0-0 del Milan a Frosinone non ci potesse essere, in questa diciottesima giornata di serie A. Invece, a Bergamo, l'invincibile Juventus ha rischiato di perdere con L'Atalanta: In vantaggio dopo due minuti di gioco per un autogol di Djumsiti, i bianconeri

Fiorentina - sfida a Lazio e Atalanta per un centrocampista : La Fiorentina ha messo gli occhi su Christian Fassnacht . Lo scrive sport.ch , con la Viola che se la dovrà vedere con Lazio e Atalanta, altri club interessati al centrocampista dello Young Boys .

Posto Champions : Milan - Lazio - Atalanta e Roma si contendono la quarta piazza : Per la Roma successo col fiatone, vittoria dell' Atalanta nello scontro diretto con la Lazio e lo scialbo 0-0 del Milan : la corsa al quarto Posto della Serie A 2018/19 va al rallentatore, quattro ...

Cosa ci ha lasciato Atalanta-Lazio : Atalanta-Lazio è terminata lasciandoci una marea di certezze: quella di essere entrati ufficialmente in “crisi” di risultati, visto che non vinciamo da cinque turni, quella che rivedere il vero Milinkovic sta diventando piano piano pura utopia, e che con noi, il var, quando vogliono sanno usarlo alla perfezione.No Strakosha, no partyIl portiere greco, dopo Lazio-Sampdoria ha risposto in modo social alle critiche che gli sono ...

Le pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Zapata - e la Var - piegano la Lazio : l'Atalanta sogna zona champions : La sfida tra le due maggiori underperformer, rispetto alla scorso campionato, della Serie A se la aggiudica l'Atalanta, che prosegue la propria risalita verso la zona Europa, agganciando la Roma al ...

Moviola Atalanta-Lazio : Zapata - braccio regolare. Offside Acerbi di un tallone : I due episodi chiave alla fine dei due tempi di gioco. Nel finale del primo, silent check di Orsato su un mani di Zapata nell'area dell'Atalanta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo degli ospiti il ...

Pagelle Atalanta-Lazio : si salva solo Immobile : STRAKOSHA 5 Può davvero poco sul gol. Commette qualche incertezza di troppo che non fa bene alla difesa. WALLACE 5 Zapata è un incubo: in apprensione per tutta la gara soffre da morire e si becca il ...

Video/ Atalanta-Lazio - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 16giornata - : Il Video di Atalanta Lazio ci parla di 3 punti d'oro per la squadra di Gasperini al termine di un match giocato contro una squadra biancoceleste confusa

Atalanta-Lazio 1-0. Inzaghi : “non meritavamo di perdere” : L’Atalanta batte Lazio 1-0 in uno dei posticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. A decidere la gara

Atalanta-Lazio 1-0 - decide Zapata e Gasperini vola : Roma, 17 dic., askanews, - L'Atalanta batte la Lazio 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A. decide Zapata dopo un solo minuto di gioco. Discesa di Gosens sulla fascia ...

La Lazio cade a Bergamo : l'Atalanta vince 1-0 : La Lazio di Simone Inzaghi cade in casa dell'ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere la sfida del lunedì sera ci ha pensato il colombiano Duvan Zapata che ha trovato la rete dopo nemmeno ...

Atalanta Lazio - il gol di Acerbi annullato al 93' : il Var 3D beffa la Lazio : La partita tra Atalanta e Lazio - 1-0 per la squadra di Gasperini - si è chiusa con un vero e proprio giallo: nel recupero, infatti, i biancocelesti hanno trovato il pareggio con un colpo di testa ...