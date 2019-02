Snowboardcross oggi 1° febbraio | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Tutti gli

oasport

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Prima giornata di finali in terra statunitense: a Solitude si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda il Mondiale di snowboard. Si disputano le fasi conclusive per quanto riguarda lo: in pista uomini e donne, con l’Italia che punta davvero in alto con le stelle Moioli, Perathoner e Visintin. Andiamo a scoprire ilodierno egli azzurri in gara.Venerdì 1°19.00 Finalimaschili e femminiliItaliani in gara: Fabio Cordi, Michele Godino, Emanuel Perathoner e Omar Visintin, Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Michela Moioli.Diretta TV su Rai Sport + HDgianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Alfaguarilla / Shutterstock.com