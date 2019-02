Serie A basket | il calendario del fine settimana 2-3 febbraio | orari e programma delle

Basket femminile : da Macchi a Venezia a Tagliamento in Spagna - cosa cambia in Serie A1 con le giocatrici svincolate da Napoli : L’uscita di scena della Dike Basket Napoli dalla Serie A1 2018-2019 ha provocato, oltre alle conseguenze in termini di sanzioni (tre mesi di inibizione alla presidente Filomena D’Angelo, ammenda di 16.000 euro e annullamento di tutte le partite fin qui giocate), lo svincolo delle giocatrici, che si stanno accasando proprio in questi giorni un po’ in tutt’Italia e non solo. Isabelle Harrison, che aveva già lasciato la ...

Basket - Serie A2 : la Fortitudo Bologna nel fortino di Udine per sognare la promozione : Bologna - La promozione in Serie A è sempre più vicina. La Fortitudo Bologna si presenta al PalaCarnera di Udine, per il big match di mercoledì sera contro la GSA nella quarta giornata di ritorno di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 15a giornata di Serie A1 : Giulia Arturi e Raffaella Masciadri - veterane protagoniste : In attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi relativi all’abbandono di Napoli, si è disputata in questo fine settimana la quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Schio ha superato agevolmente Torino, mentre Ragusa ha travolto Broni e si è confermata la terza forza del campionato. Ritorno al successo anche per Lucca, San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni. Turno privo di acuti significativi da parte ...

Basket - 17ª Giornata Serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 27 gennaio 2019 : I provvedimenti disciplinari della 17ª Giornata della Serie A di Basket: quante ammende per i team del massimo campionato italiano Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 27 gennaio 2019 valevoli per la 17ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: Serie A Seconda Giornata di Ritorno. gare del 27 gennaio 2019 GRISSIN BON REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese ...

Basket Serie A2 - la Bondi Ferrara esonera coach Bonacina : TORINO - Andrea Bonacina non è più l'allenatore del Kleb Basket Ferrara . La società ha esonerato il tecnico dopo la sconfitta contro la Bakery Piacenza e comunicherà quanto prima il nome del prossimo ...

Basket - i migliori italiani della 17a giornata di Serie A. Sugli scudi gli azzurri di Brescia - buoni segnali da Brooks - Fontecchio e Candi : giornata con diversi buoni segnali dai giocatori italiani, l’appena trascorsa diciassettesima del campionato di Serie A 2018-2019. Anche se non ci sono state prestazioni stratosferiche, quello che fa piacere è come ci sia stata una costanza in ruoli di valido contributo alle varie cause presenti nella massima Serie. Il migliore di giornata, in realtà, italiano lo è diventato per matrimonio, con cui s’è anche guadagnato l’onore ...

Club Basket Frascati (Serie C Gold/m) - Cupellini : «Contento del mio primo anno “tra i grandi”» : Roma – Una grande vittoria nell’ennesimo match infrasettimanale. La serie C Gold maschile del Club Basket Frascati ha battuto con un chiaro 87-71 la Petriana nel match di venerdì sera al palazzetto di Vermicino. «La differenza l’abbiamo fatta nel primo quarto – commenta il giovanissimo play Giulio Cupellini – Siamo partiti con grande determinazione e abbiamo fatto un parziale di 15-0 che poi, di fatto, è risultato decisivo. La Petriana ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Varese sorride - Sassari ko 84-73 : tutti i risultati e la classifica aggiornata : Varese si impone su Sassari: i padroni di casa non concedono molto alla squadra sarda nella sfida serale della domenica Si è conclusa la 17ª Giornata di Serie A di Basket: dopo le sfide pomeridiane, ha chiuso il cerchio la partita tra Varese e Sassari. Una sfida iniziata subito al top per i padroni di casa: Varese si è infatti imposta su Sassari sin dai primi minuti di gioco, chiudendo con un vantaggio di 7 punti il primo quarto di gioco. ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

Basket - Serie A : Milano torna al successo : Bologna ko. I risultati della 17giornata : torna a vincere Milano dopo lo stop indolore dal punto di vista della classifica della scorsa settimana. La capolista infatti batte in casa Bologna in un classico della pallacanestro italiana, 94-75 ...

Basket femminile - 15^ giornata Serie A1 2018-2019 : Schio domina Torino - tutto facile anche per Ragusa : Aspettando di conoscere ancora il futuro della Dike Basket Napoli, continua la Serie A1 di Basket femminile con la quindicesima giornata. La capolista Venezia era proprio impegnata in Campania e dunque non è scesa in campo e ne ha subito approfittato il Famila Schio, che ha passeggiato in casa contro la Fixi Torino per 80-47 con Gemelos (15 punti) e Gruda (14) migliori marcatrici, portandosi a -2 dalla Reyer. tutto molto facile anche per la ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Trieste batte Torino all’overtime - colpo Brescia a Reggio Emilia - sorride Venezia : tutti i risultati : Trieste piega Torino dopo un duro match concluso all’overtime, Brescia vince in trasferta a Reggio Emilia, sorride Venezia: i risultati delle sfide della 17ª Giornata di Serie A Dopo il successo di Cantù su Trento nel lunch match e le vittorie di Milano su Bologna e Avellino su Cremona, la domenica pomeriggio della 17ª Giornata del campionato di Serie A prosegue con altri tre incontri. Nella prima gara, Trieste e Torino giocano un match ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2018-2019 : Milano supera Bologna - Cremona espugna Avellino : La diciassettesima giornata della Serie A di Basket vede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale, superando in casa la Virtus Bologna per 94-75. Un match che Milano ha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per ...