Nintendo Switch vanta il lancio più fruttuoso di tutte le maggiori console | in termini di

L'horror cyberpunk di Observer ha una data di uscita per Nintendo Switch : L'interessante horror cyberpunk Observer è in arrivo anche su Nintendo Switch e come riportatato da Gematsu ha anche una data di uscita. Il titolo sarà disponibile sulla console ibrida della grande N a partire dal 7 febbraio al prezzo di € 29,99.Come probabilmente saprete, Observer è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC nell'agosto del 2017 e se apprezzate il genere horror e non avete mai provato questo ...

Nintendo Switch Online conta ora 8 milioni di iscritti : Come segnala Gamingbolt, Nintendo ha rivelato nel suo report sui guadagni per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2018-19 (ottobre-dicembre) che il servizio Online basato su abbonamento lanciato Switch a settembre, Nintendo Switch Online, ha raggiunto otto milioni di abbonati."Nintendo Switch Online ha avuto un buon inizio, con il numero di abbonati che supera gli 8 milioni di account che non includono prove gratuite", ha scritto Nintendo. "In ...

Nintendo potrebbe aggiungere altri servizi a Nintendo Switch Online : Nintendo Switch Online non è ancora un servizio perfetto. Anche se eccezionalmente economico, delude sotto alcuni aspetti: non si possono nemmeno inviare messaggi agli amici o inviare inviti per farli partecipare al vostro gioco, ad esempio. Tuttavia, sembra che l'azienda stia cercando di migliorare la sua offerta Online.Stando a un report di Nikkei, liberamente tradotto dall'analista Daniel Ahmad di Niko Partners su ResetEra, sembra che ...

Nintendo avrebbe in programma per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati : Mentre poco tempo fa abbiamo ricevuto alcune interessanti notizie che confermavano le finestre di lancio di alcuni prodotti "primari" di Nintendo per Switch, ecco arrivare possibili gradite novità per i possessori dell'ibrida.Come riportato su ResetEra dall'insider Emily Rogers, sembra che Nintendo abbia in serbo per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati. Uno di questi potrebbe essere un port da Wii U, mentre gli altri ...

DreamWorks Dragons : L'alba dei Nuovi Cavalieri è ora disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Presentato da Outright Games, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, e Universal Games e Digital Platforms, DreamWorks Dragons L'alba dei Nuovi Cavalieri è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Il lancio coincide con l'uscita cinematografica del nuovo film di DreamWorks Animation, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, nei cinema di tutta Europa.Sviluppato da Climax Studios, il gioco racconta una nuova storia basata sul celebre ...

Rumor su Nintendo Switch Online Premium in arrivo nel 2019 - quali possibili upgrade? : Il lancio di Nintendo Switch Online non è stato proprio accolto in maniera totalmente calorosa dalla community di giocatori in possesso di Nintendo Switch. Certo, il servizio offerto dal colosso di Kyoto si presentava ai fan con un prezzo di molto inferiore rispetto a quello della concorrenza marchiata Sony e Microsoft, ma c'è anche da ravvisare una qualità non proprio in linea con gli altri due big dell'intrattenimento videoludico, con molte ...

Nintendo ora prevede di distribuire 17 milioni di Switch entro l'anno fiscale : secondo gli analisti è un "grande fallimento" : Poco tempo fa Nintendo ha rivelato i risultati finanziari per i 9 mesi terminati il ​​31 dicembre 2018.Come riporta Nintendosoup, prima che i risultati venissero pubblicati, Nintendo mirava a vendere 20 milioni di console Nintendo Switch entro l'anno fiscale che termina il 31 marzo 2019. Tuttavia, la previsione è stata "ridotta" e ora il loro obiettivo scende a 17 milioni di sistemi distribuiti.In un report di Bloomberg, il ...

Gameloft annuncia Modern Combat 5 : Blackout per Nintendo Switch : Se giocate su smartphone e tablet Android e iOS allora sicuramente conoscerete la serie Modern Combat di Gameloft. In data odierna la nota azienda specializzata nello sviluppo di giochi Mobile ha annunciato l’arrivo di Modern Combat 5: Blackout su Nintendo Switch in digitale tramite eShop al costo di 19,99€. Modern Combat arriva su Nintendo Switch con Blackout Caratteristiche principali del gioco SCEGLI LA CLASSE CHE PREFERISCI: ...

Nintendo potrebbe lanciare una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...

Final Fantasy VII arriverà "presto" su Nintendo Switch : Nintendo ha dichiarato che potremmo non aspettare molto prima che il famoso gioco di ruolo Final Fantasy VII venga reso disponibile su Switch. In una nuova, breve pubblicità, il gioco è stato mostrato sulla console ibrida portatile, con la descrizione del video che recita: "Final Fantasy VII in arrivo presto!"Come segnala Gamespot, lo sviluppatore e publisher di Final Fantasy, Square Enix, ha inizialmente rivelato l'intenzione di portare il ...

Darksiders : Warmastered Edition sarà disponibile dal 2 aprile su Nintendo Switch : Tramite la pubblicazione di un trailer di lancio, THQ Nordic ha annunciato che Darksiders: Warmastered Edition (edizione tirata a lucido del primo capitolo della saga) sarà disponibile dal 2 aprile 2019 anche su Nintendo Switch.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione del gioco:"Ingannato dalle forze del male per portare prematuramente la fine del mondo, Guerra (primo Cavaliere dell'Apocalisse) viene accusato di aver infranto la sacra legge ...

Nintendo Switch Online ha raddoppiato le vendite dal lancio : Il servizio Online di Switch, noto semplicemente come Nintendo Switch Online, da quando è stato lanciato ha visto un consistente aumento del suo giro d'affari. Come possiamo vedere infatti, le vendite di giochi in formato digitale sono raddoppiate dal lancio del servizio. Ricordiamo che Nintendo Switch Online permette l'accesso al multiplayer sulla console ibrida della grande N, e oltre a questo garantisce l'accesso ad una serie di titoli ...

DARKSIDERS WARMASTERED EDITION arriva su Nintendo Switch : L’Apocalisse arriverà su Nintendo Switch il 2 aprile 2019. La distruzione è pronta a tornare sulla terra! WAR, il conteso e devastato eroe di DARKSIDERS WARMASTERED EDITION, avvierà l’Apocalisse su Nintendo Switch il prossimo 2 aprile. L’Apocalisse arriva su Switch con DARKSIDERS WARMASTERED EDITION DARKSIDERS WARMASTERED EDITION è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 2 ...

Nintendo Switch a quota 32.27 milioni di console vendute in tutto il mondo : Nintendo ha pubblicato il suo report sui guadagni rivelando di aver venduto 32,27 milioni di console Switch in tutto il mondo fino al 31 dicembre 2018. Per il periodo di tre mesi conclusosi il 31 dicembre, la società ha venduto 9.41 milioni di unità Switch. Le vendite software sono state di 52,51 milioni di unità per lo stesso periodo.Come segnala Gamingbolt, la cosa interessante è che Nintendo ha abbassato la sua previsione precedente per le ...