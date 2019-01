Programmi TV di stasera | venerdì 1 febbraio 2019 Su Rai3 «Stai lontana da me»

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 31 gennaio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione televisiva di STASERA, giovedì 31 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata alla fiction Che Dio ci aiuti 5 (episodi Fuori e L’ultimo ricordo) con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino. Rai 2 trasmette alle ore 21.00 l’incontro calcistico di Coppa Italia Inter-Lazio. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Padri e figlie (Usa, 2015) con Amanda ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 30 gennaio 2019 : Rai 1 trasmette alle ore 20.30 l’incontro calcistico di Coppa Italia Atalanta – Juventus. Rai 2 dedica la serata alle repliche della fiction di successo La Porta Rossa, con Gabriella Pession e Lino Guanciale. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli è alla guida di Chi l’ha visto?. Su Canale 5 Albano e Romina presentano lo show 55 passi nel sole. Italia 1 trasmette il film Sherlock Holmes (Usa, 2009) con ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di martedì 29 gennaio 2019 : Notizie e anticipazioni sui programmi tv in onda STASERA, martedì 29 gennaio 2019: Rai 1 trasmette alle ore 20.30 l’incontro calcistico di Coppia Italia Milan-Napoli. Rai 2 propone un nuovo appuntamento con la serie statunitense 911 (episodio 1×09 – In trappola). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce Carta Bianca. Canale 5 dedica la serata al finale della fiction La Dottoressa Giò, con ...

