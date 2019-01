Le scelte della FED

Sicilia - i nodi della manovra e le scelte del centrodestra : Non è prevista alcuna spesa ma solo un ripianamento per il disavanzo relativo al 2016, una manovra che è stata riscritta dall'assessore all'Economia Gaetano Armao, con la quale sono stati effettuati ...

Khashoggi e altri giornalisti persone dell’anno per il Time «Sono i guardiani della verità» Le scelte dal 1927 a oggi : foto : Il settimanale americano The Time ha nominato «Persona dell'anno» diversi giornalisti finiti nel mirino di regimi autoritari, tra cui Jamal Khash oggi

Juventus-Inter - le formazioni ufficiali : Allegri conferma le scelte della vigilia - novità per Spalletti : Juventus-Inter, le formazioni ufficiali – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare ...