Italiani non temono intelligenza artificiale ma competenze inadeguate

Dolore cronico - 16 milioni di Italiani colpiti/ L'esperto 'Non ci si cura o si usano antidolorifici a caso' : Dolore cronico, 16 milioni di italiani colpiti/ L'esperto lancia l'allarme: "Non ci si cura o si usano antidolorifici non specifici"

Tre parlamentari Italiani sono saliti a bordo della Sea Watch 3 - nonostante il divieto imposto dalle autorità : Domenica mattina tre parlamentari italiani sono saliti a bordo della nave Sea Watch 3, della ong tedesca Sea Watch, per verificare le condizioni dei 47 migranti soccorsi sabato della scorsa settimana di fronte alle coste libiche (qui il caso dall’inizio,

Sea Watch 3 - continua lo stallo : 3 parlamentari Italiani a bordo - Salvini non cambia idea : Tre parlamentari italiani, Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, sono riusciti a salire a bordo della nave Sea Watch 3, da giorni al largo di Siracusa in attesa che il governo italiano autorizzi lo sbarco dei 47 migranti salvati in mare aperto. Il Governo però non cambia idea e non autorizzerà lo sbarco dei naufraghi.continua a leggere

1938 - le leggi razziali e gli Italiani che non erano brava gente : Il turismo nei campi di concentramentoIl turismo nei campi di concentramentoIl turismo nei campi di concentramentoIl turismo nei campi di concentramentoIl turismo nei campi di concentramento«C’è la tendenza a fare cose senza ricordare il passato, quello che è già stato». Risponde così il giornalista e scrittore Fabio Isman alla domanda se trova nel presente segni di quel passato che racconta in 1938, l’Italia razzista edito dal Mulino. Durante ...

La Giornata della Memoria selettiva : ricordiamo i lager tedeschi ma non quelli Italiani : La Giornata della Memoria selettiva: ricordiamo Auschwitz, la Shoah e i lager tedeschi ma non conosciamo la storia dei nostri campi di concentramento italiani in Libia, Eritrea ed Etiopia. Una Giornata della Vergogna per i crimini coloniali fascisti sarebbe doverosa nell'epoca di "Prima gli italiani"Continua a leggere

Trivelle - Di Maio : “Sono un attacco agli Italiani e al nostro mare. Non svenderò nulla ai petrolieri del resto del mondo” : “Lo stop alle Trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale. Io alla mia terra ci tengo. All’Italia ci tengo. Al mio mare ci tengo. E non ho alcuna intenzione di svendere nulla ai petrolieri del resto del mondo”. Parola di Luigi Di Maio, che in diretta sulla sua pagina Facebook ha rivendicato l’emendamento che blocca le trivellazioni, arrivato dopo un faticoso accordo con gli alleati del governo della Lega di Salvini. ...

Sondaggi - per due Italiani su tre giusto alzare i toni con Parigi. Ma il 60% non trova giusto rimandare i migranti in Libia : Le politiche e le mosse del governo in tema di immigrazione non sempre trovano l’opposizione o il favore a priori degli italiani. Se infatti per il 61% di loro il governo “ha fatto bene” ad alzare i toni con la Francia, accusata da M5s e Lega di usare il franco Cfa come moneta coloniale, allo stesso tempo c’è un’altra platea pari sempre al 60% che non trova giusto rimandare i migranti in Libia, perché “i ...

Offerte 5G dagli operatori Italiani? Un altro fake - a cui non dare credito : Nonostante il web riporti alcune speculazioni sulle possibili tariffe 5G degli operatori italiani, l'avvento della nuova tecnologia è ancora lontano. L'articolo Offerte 5G dagli operatori italiani? Un altro fake, a cui non dare credito proviene da TuttoAndroid.

Immigrati - Leoluca Orlando sputa sugli Italiani : "Non esistono i clandestini o gli irregolari" : "Per me non ci sono né clandestini né irregolari ma persone umane". Leoluca Orlando, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, insiste sulla sua linea sugli Immigrati che vuole accogliere senza alcuna distinzione e fregandosene delle richieste degli italiani che vogliono più sicurezza e meno immi

Sette Italiani su dieci sono convinti di non contare nulla per l'Europa : L'indagine si è concentrata su alcuni argomenti chiave come la situazione politica e quella economica cercando di analizzare il modo in cui i cittadini percepiscono e giudichino sia le proprie ...

Maps mostra la posizione degli autovelox - ma non agli utenti Italiani : ... sembra che la funzione di segnalazione degli autovelox su Google Maps stia per essere attivata ad una quantità maggiore di utenti, anche se solo in particolari aree del mondo. A confermalo ...

Al cinema '1938 - Quando scopriamo di non essere più Italiani' : Domenica 20 gennaio alle ore 20:30 presso il cinema Visionario di Udine verrà presentato il film documentario di Pietro Suber intitolato '1938 - Quando scopriamo di non essere più italiani' nel quale ...

Non solo Cesare Battisti : chi sono i terroristi Italiani ancora latitanti all’estero : Dopo l'arresto e il ritorno in Italia di Cesare Battisti, si sono riaccesi i riflettori sui latitanti politici italiani degli anni di Piombo che si trovano ancora all'estero. La maggior parte è in Francia, ma molti sono anche in America Latina, e ancora in Gran Bretagna e in Giappone. La promessa di Salvini: "Stiamo lavorando sulle altre decine di terroristi che ancora non stanno scontando la loro pena nelle carceri italiane".Continua a leggere

Gli Italiani non sono contenti della propria offerta ADSL o Fibra e in tanti vogliono cambiare : Secondo una ricerca sempre più italiani non sono contenti della propria offerta ADSL e Fibra e sono pronti a cercare una soluzione più vantaggiosa L'articolo Gli italiani non sono contenti della propria offerta ADSL o Fibra e in tanti vogliono cambiare proviene da TuttoAndroid.