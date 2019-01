Spagna - Disoccupazione in calo nel 4° trimestre : Scende meno del previsto la disoccupazione in Spagna . Alla fine del 4° trimestre 2018, il tasso di disoccupazione è calato, portandosi al 14,45% rispetto al 14,6% del terzo trimestre . Il dato si ...

USA - sussidi Disoccupazione in calo e meglio delle stime : In calo le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 5 gennaio 2019 . I "claims" sono scesi di 17.000 unità a 216.000 dalle 233.000 unità riviste della settimana ...

Istat : Disoccupazione in lieve calo al 10 - 5%. Anche quella giovanile - 31 - 6% - : Tasso di occupazione stabile al 58,6%: cresce solo per uomini e lavoratori a termine. In aumento il numero di inattivi, 34,3%,, soprattutto tra donne e 15-24enni. La Borsa accelera

Istat - tasso di Disoccupazione in calo : ma aumentano gli 'inattivi' : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell' Istat , in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. 'Torna a calare - ...

Italia - tasso di Disoccupazione in lieve calo a novembre : disoccupazione in calo a novembre , dopo due mesi di crescita sostenuta , mentre i livelli occupazionali confermano un quadro di sostanziale stazionarietà. La stabilità congiunturale dell'occupazione a ...

Lavoro - Disoccupazione al 10 - 5 : lieve calo a novembre. Resta il trend di ottobre : meno contratti a termine - più stabili : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5 per cento a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell’Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. “Torna a calare – osserva l’istituto di statistica – dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9 per cento, pari a -25mila unità). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 ...