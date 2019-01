Un aiuto dallo spazio per prepararsi alla siccità con maggiore precisione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Scarsità d’acqua e clima rovente sono fattori che incidono negativamente sulla salute delle foreste. Lo sguardo dei satelliti è un valido supporto per integrare i dati da terra nel loro monitoraggio: è proprio attraverso le nuove tecnologie satellitari che un team di ricercatori dell’Australian National University (Anu) ha sviluppato un nuovo approccio per prevedere con anticipo, fino a cinque mesi, le aree a rischio dio di incendi. Attraverso simulazioni al computer – spiega Global Science – il team ha ricreato un quadro dettagliato della distribuzione dell’acqua sotto la superficie terrestre e i possibili impatti sulla vegetazione a distanza di mesi.«Abbiamo sempre osservato il cielo per prevedere la, ma non con troppi successi», ha affermato il professor van Dijk della Anu Fenner School of Environment and Society. «Questo nuovo approccio apre nuovi ...