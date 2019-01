ilfogliettone

: Rapinatore misterioso a Posillipo: messa una 'taglia' su di lui - - ilfogliettone : Rapinatore misterioso a Posillipo: messa una 'taglia' su di lui - -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Wanted, dead or alive, come nel vecchio west: unseriale da più di un anno e mezzo semina il panico fuori dalle scuole di, elegante quartiere di Napoli. La polizia brancola nel buio e allora Pasquale Gargiulo, titolare del bar KiosKetto nella funicolare, mette una taglia sul borseggiatore che prende di mira soprattutto gli anziani e le mamme dei piccoli studenti: una settimana di colazioni gratis a chi fornirà informazioni utili per far arrestare il Diabolik di via Manzoni."Il suo modo di agire è che nel momento in cui tu sali in auto lui entra dall'altra parte e ti ruba la borsa. Se si oppone resistenza, colpisce e incominciano le botte - ha spiegato il barista - chiedo di segnalarlo anche perché si sta venendo a sapere che le denunce sono poche per l'effetto mediatico e quindi si mette in dubbio la stessa esistenza di questa persona, quindi mi raccomando: ...