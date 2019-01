Pressione alta | 11 metodi naturali per farla abbassare I rischi dell' ipertensione

Il sesso efficace come i farmaci contro la Pressione alta : Per combattere l’ipertensione, abbassando la pressione alta, ci sarebbe un metodo più naturale rispetto all’assunzione di determinati farmaci, come le pillole diuretiche: una ricerca condotta dalla Georgia State University e pubblicata su “Sexual Medicine” ha concluso, in estrema sintesi, che il sesso, regolare e “di qualità” può far scendere la pressione del 13% circa il giorno dopo aver avuto il rapporto. I ...

Fare l'amore combatte la Pressione alta (tanto quanto i farmaci) : Fare regolarmente buon sesso può abbassare la pressione sanguigna con la stessa efficacia di alcuni farmaci, lo dice uno studio della Georgia State University. Le rilevazioni fatte dagli scienziati americani su un gruppo di volontari, infatti, hanno fatto emergere una diminuzione della pressione del 13% rispetto ai valori soliti nel giorno successivo un rapporto sessuale. Lo riporta il Daily Mail.Risultati simili vengono raggiunti dopo ...

Meteo Protezione Civile domani : alta Pressione con tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola. Di seguito, le previsioni a cura della Protezione Civile per Mercoledì 16...

Meteo : freddo maestrale sferza il sud - ma si rinforza l'alta Pressione! : La rapida irruzione artica che ieri e nella notte ha portato un po' di piogge, temporali e nevicate al sud si sta rapidamente spostando verso est favorendo un repentino miglioramento del tempo. La...

Previsioni Meteo : rapida ripresa dell'alta Pressione in settimana - ma solo per poco... : Una nuova irruzione fredda di origine artica sta sferzando in queste ore il sud Italia portando non solo piogge e qualche temporale ma anche intensi venti di maestrale. In particolare Sardegna e...

Pressione alta : 3 consigli per abbassarla/ Frutta e verdura - eliminare il sale - e fare tanto movimento : Pressione alta: 3 consigli per abbassarla/ Frutta e verdura, eliminare il sale, e fare tanto movimento. Così si evitano malattie pericolose

Ipertensione arteriosa o Pressione alta : sintomi - cause e terapia : L'Ipertensione o pressione alta è un disturbo della pressione del sangue. Mal di testa e vertigini tra i sintomi più comuni. Ecco cause e terapia.

L’ong Sea Watch : “I migranti a bordo rifiutano cibo”. Ministro maltese : Italia e Malta mettano Pressione all’Europa : Alcuni dei 49 migranti a bordo da quasi tre settimane della nave dell'ong Sea Watch hanno smesso di mangiare, mentre altri vengono curati per disidratazione. Lo ha detto il capitano della nave Sea Watch 3, Kim Heaton-Heather. Contattato via radio da La Valletta durante una conferenza stampa tenuta dall'ong tedesca, il capitano ha denunciato come la situazione si faccia sempre più difficile con a bordo i 49 migranti da 17 giorni.[irp] La ...

Ipertensione : ecco l’alimento in grado di contrastare la Pressione alta : Dalla spirulina una sostanza per combattere l’ipertesione. E’ il risultato di ricerca del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Iss) che mostra come un estratto della cosidetta ‘alga azzurra’ abbia la capacità di contrastare l’Ipertensione arteriosa attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni. Gli esperimenti, riportati sulla rivista Hypertension, sono stati condotti sia in ...

Meteo : insiste l'alta Pressione con nebbie e gelo notturno - cambia tutto dal 31! : l'alta pressione delle Azzorre sta regalando un fine 2018 piuttosto stabile su tutta la nostra penisola dopo la rapida irruzione fredda natalizia. Anche la giornata di oggi, 29 dicembre 2018, si...

Tendenza per Capodanno con l’alta Pressione : Ben trovati amici stiamo andando incontro a un netto rinforzo dell’alta pressione che interessa l’Europa centrale e il Mediterraneo centro-occidentale, con tempo stabile sulla penisola italiana. Alta pressione che come gia’ spiegato porta nebbie sopratutto in Val Padana mentre nubi basse tra Liguria, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna con qualche debole pioggia. Tempo stabile e soleggiato altrove. ...

Pressione alta : Fine 2018 all'insegna dell'alta Pressione . Fino a Capodanno infatti, avverte il team del sito iLMeteo.it, un immenso campo di alta Pressione continuerà a dominare l'Italia ma con conseguenze non ...

Meteo Capodanno. L’alta Pressione garantisce sole - ma anche nebbia e smog : L'anticiclone sarà stabile sull'Italia, probabilmente fino ai primi giorni del 2019, con una prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancheranno un po' di nuvole, ma con piogge e neve quasi del tutto assenti. Clima particolarmente mite anche in montagna.Continua a leggere

Tendenza per Capodanno con l’alta Pressione : Ben trovati amici stiamo andando incontro a un netto rinforzo dell’alta pressione che interessa l’Europa centrale e il Mediterraneo centro-occidentale, con tempo stabile sulla penisola italiana. Alta pressione che come gia’ spiegato porta nebbie sopratutto in Val Padana mentre nubi basse tra Liguria, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna con qualche debole pioggia. Tempo stabile e soleggiato altrove. Temperature ...