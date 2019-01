ilfogliettone

: #Inter e #Milan hanno bruciato 315 mln in tre anni su giocatori che non hanno reso. La stessa cifra è stata investi… - capuanogio : #Inter e #Milan hanno bruciato 315 mln in tre anni su giocatori che non hanno reso. La stessa cifra è stata investi… - ilfogliettone : Investita da due auto, muore nella notte in ospedale - - svivvolaB : RT @DanDansuxx: Comunque Giò che torna a lavoro due giorni dopo essere stata investita è la mia queen, poi ci sono io che con la febbre a 3… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) E' deceduta la scorsanell'di Chieti l'anziana che ieri sera era statada duein viale Dalmazia a Vasto Marina. Lina Potalivo, 78 anni originaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ma residente a Vasto, era intenta ad attraversare la strada nei pressi delle strisce pedonali quando e' stataprima da una Fiat 'Stilo' ricadendo su una Volkswagen 'New Beetle' in transito sulla corsia opposta.Sul posto e' giunta un'ambulanza del servizio del 118, il personale sanitario intervenuto ha riscontrato la gravita' delle ferite riportate decidendo il trasporto per l'clinicizzato del capoluogo provinciale dove la donna sarebbe spirata dubito dopo il ricovero. L'esatta dinamica dell'investimento e' al vaglio della Polizia Locale di Vasto. Tutti i soggetti coinvolti nel sinistro - commenta il comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro - ...