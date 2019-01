Il primo morto nella ricostruzione post sisma è Khalid | dal Kuwait | non aveva ricevuto la

Giuseppe Zamberletti - morto il padre della Protezione civile. Borrelli : “Intuì per primo l’importanza della prevenzione” : È stato il padre della Protezione civile, strenuo sostenitore, dopo ogni catastrofe, a partire dal terremoto del Friuli del 1976, del “ricostruire tutto com’era e dov’era”. È morto all’età di 85 anni Giuseppe Zamberletti . Da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. “Un amico, un maestro, una guida”, ha commentato Angelo Borrelli , attuale capo della Protezione civile. “Oggi perdiamo uno ...

JULEN - L'AUTOPSIA 'MORTO IL primo GIORNO PER UN TRAUMA CRANICO'/ Ultime notizie - oggi i funerali a Malaga : JULEN , L'AUTOPSIA "Morto il PRIMO GIORNO per un TRAUMA cranico"/ Ultime notizie , oggi i funerali a Malaga , fissati alle ore 13:30

E’ morto Felice Pulici storico portiere del primo scudetto della Lazio : MORTE Pulici – Si è spento domenica mattina all’età di 72 anni Felice Pulici , portiere della Lazio che sotto la guida di Tommaso Maestrelli conquistò lo storico primo scudetto nella stagione 1973-1974. Pulici ha vestito la maglia biancoceleste per sei anni, dal 1972 al 1977 e nella stagione 1981-82 e nel 1983 ha anche allenato la Primavera, per […] L'articolo E’ morto Felice Pulici storico portiere del primo scudetto ...

