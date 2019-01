Francoforte | si squarcia in volo l' ala dell' aereo diretto a Bari | atterraggio di emergenza

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Momenti di vero terrore, ieri pomeriggio, suRyanairda, nel quale all'improvviso è stato riscontrato un guasto tecnico all'ala, uno "squarcio" che si è aperto durante il tragitto verso il capoluogo pugliese. L'era decollato da circa mezz'ora o poco più, ma alcuni passeggeri avevano già intuito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Poi il personale di bordo ha comunicato che purtroppo il velidoveva fare ritorno a, e che ci sarebbe stato un bruscod'. E' stato a quel punto che i passeggeri sono andati nel panico, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Il pilota, nonostante il guasto, è riuscito ad atterrare facilmente sulla pista'aeroporto tedesco. Le assistenti diper tutto il tragitto pare fossero pallide e nervose, così raccontano alcuni passeggeri che erano diretti in ...