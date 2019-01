Diffamazione | il ddl sulle liti temerarie in commissione Giustizia al Senato Di Nicola

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) È iniziata inalla discussione del disegno di legge contro le, ovvero le querele intentate con domande risarcitorie infondate o esorbitanti, un sistema utilizzato talvolta per intimidire i giornalisti e scoraggiare la pubblicazione delle notizie sgradite. “È un’ottima notizia”, ha commentato in una nota Primo Di, giornalista ere del Movimento 5 stelle primo firmatario del ddl n.835 insieme ai colleghi e compagni di partito Gianluigi Paragone ed Elio Lannutti.“Il M5s considera da sempre la libertà di stampa un pilastro del buon funzionamento della democrazia. Con questa proposta vogliamo scoraggiare fortemente chi agisce in giudizio contro i giornalisti con domande risarcitorie infondate o esorbitanti. Il prezioso lavoro del cronista è irrinunciabile, non è accettabile che in alcuni casi sia ...