Rossella Brescia e l' addio a Miss Italia | «Un organizzatore mi diceva | Sei veramente

Rossella Brescia/ La dedica d'amore di Luciano Cannito : il messaggio che spiazza la ballerina - Vieni da me - : Rossella Brescia si confida con Caterina Balivo durante " Vieni da me". La ballerina si racconta e poi arriva il video messaggio di Luciano Cannito .

Rossella Brescia : 'Passionale - ma anche ragionevole - Carmen sono io' : 'Oggi, no. Non arriverei a morire per amore. Difendo le mie idee, sì. Ma per le questioni di cuore ho imparato a fare compromessi. Rispetto a qualche tempo fa, sono diventata un po' più ragionevole '. ...

Casting per un film con Rossella Brescia e uno spot televisivo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per un importante film, correlato al problema della disabilità, dal titolo Passi d'amore, diretto dal regista Fabio Matacchiera e con la nota conduttrice Rossella Brescia nel cast artistico. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori, attrici e comparse, per la realizzazione di un interessante spot televisivo ...