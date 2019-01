ilnapolista

: La testata dell’allenatore della Lucchese è in home sul Guardian - SSCNapoliNews : La testata dell’allenatore della Lucchese è in home sul Guardian - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Serie C, maxisqualifica per l'allenatore della Lucchese #Favarin : testata al vice-allenatore dell'Alessandria - Ph2Bologna : Rissa Lucchese Alessandria - testata dell'allenatore della Lucchese ad un avversario -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Cinque mesi di squalifica Ha fatto il giro del mondo la storia di Giancarlo Favarin l’allenatoresqualificato 5 mesi per aver colpito il vice allenatore dell’Alessandria, a sua volta sospeso per due giornate. Il tutto al termine del pareggio (2-2) tra le due squadre disputata domenica. La storia è sull’page sportiva delcosì come su altre pagine di informazione straniere.Il comunicatoLega Favarin, si legge nel comunicatoLega pro, è stato squalificato “per aver proferito durante la gara espressioni blasfeme; per aver invitato un proprio calciatore a ‘spaccare le gambe’ ad un avversario; allontanato dall’arbitro iniziava una polemica verbale con un tesseratosquadra avversaria al culminequale colpiva quest’ultimo con una violentaal volto facendolo cadere a terra”. ...