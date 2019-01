Koulibaly: «E’ una sconfitta che fa male e che deve insegnare»

ilnapolista

: Koulibaly, Higuain, Koscielny, Rabiot, Kanté: sono tanti i giocatori che hanno deciso di finanziare la ripresa dell… - Eurosport_IT : Koulibaly, Higuain, Koscielny, Rabiot, Kanté: sono tanti i giocatori che hanno deciso di finanziare la ripresa dell… - tAmoLeodeAraujo : Koulibaly sull'ambiente del Milan a San Siro rispetto a quello trovato contro l'Inter: 'Sono due ambienti different… - maran_elia : RT @lucapagni: #MilanNapoli Koulibaly, uomo vero Ecco cosa ha detto sulla differenza che ha trovato con la partita contro l'Inter: 'Sono du… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) «E’ unache faperché volevamo andare avanti in Coppa Italia». Così Kalidoual termine del match di San Siro che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. «Potevamo e dovevamo fare meglio, siamo molto dispiaciuti. Il Milan ha fatto la sua partita, giocando dietro e ci hanno messo in difficoltà. Hanno segnato con due ripartenze. Vorremmo raggiungere qualche traguardo quest’anno, abbiamo ancora due obiettivi e dobbiamo rispondere sul campo a partire da sabato. Piatek?Non mi ha sorpreso, è un giocatore forte che fa la differenza. Mi dispiace che io non ho fatto al meglio il mio lavoro ma questacimolto».L'articolo: «E’ unache fae che» ilNapolista.