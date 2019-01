: iPhone, trovato bug su app Facetime - NotizieIN : iPhone, trovato bug su app Facetime - AppleNews_it : RT @Cyber_Feed: Ultim'ora #iPhone, trovato bug su app Facetime - Cyber_Feed : Ultim'ora #iPhone, trovato bug su app Facetime -

Apple sta lavorando per risolvere il bug che consente ad alcuni utenti didi ascoltare altre persone con l'app diprima ancora che queste rispondano allo loro chiamata. "Siamo consapevoli del problema e abbiamouna soluzione che sarà diffusa con un Upgrade del software più avanti nel corso della settimana",fa sapere Apple. Il bug è emerso poco dopo il tweet aell'amministratore delegato, Tim Cook, in cui veniva messo l'accento sulla necessità di agire e portare avanti riforme per tutelare la privacy.(Di martedì 29 gennaio 2019)