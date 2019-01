Ciclismo | Vincenzo Nibali e i freni per il 2019 | “Preferisco quelli tradizionali”

Ciclismo - Alberto Contador : “Vincenzo Nibali dovrà stare attento ad Egan Bernal - è davvero fortissimo” : È stato sicuramente uno dei più importanti interpreti delle corse a tappe nel Nuovo Millennio, uno dei corridori più spettacolari in assoluto: Alberto Contador resterà a lungo nel cuore di tanti dei tifosi del grande Ciclismo. L’iberico, ritiratosi nel 2017, è stato intervistato da Ciro Scognamiglio de La Gazzetta dello Sport e ha parlato ovviamente su ciò che potrà accadere in questa stagione nel World Tour. Prima però un momento ...

Ciclismo – Vincenzo Nibali vittima di uno scherzo del fratello - il lato divertente del ritiro della Bahrain Merida [VIDEO] : Vincenzo Nibali si prende un piccolo spavento a causa di uno scherzo dei suoi compagni della Bahrain Merida: il video social Durante il ritiro della Bahrain Merida non mancano momenti conviviali tra i ciclisti del team ciclistico arabo. Mentre la squadra si ritrova per mangiare, uno scherzo è architettato dai compagni di squadra di Vincenzo Nibali ai suoi danni. Un compagno dello Squalo gli si avvicina con una tazzina vuota e fingendosi ...

Vincenzo Nibali : ‘Il Ciclismo mi ha tolto dalla strada’ : Manca ancora più di un mese al debutto stagionale di Vincenzo Nibali, fissato per il 24 febbraio allo UAE Tour, ma il campione siciliano continua ad essere uno dei corridori più al centro dell’attualità nel mondo del ciclismo. Su di lui si sono già accese da tempo le trattative di ciclomercato per la prossima stagione, essendo in scadenza di contratto con il Team Bahrain Merida. Nibali, che quest'anno correrà sia il Giro d'Italia che il Tour de ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro obiettivo principale. Ho incontrato Segafredo” : Il 2019 può essere davvero un anno importante per Vincenzo Nibali, che sarà impegnato in questi giorni nel secondo ritiro invernale della Bahrain-Merida. Queste le sue prime parole sulla nuova stagione nell’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Voglia di riscatto dopo un 2018 non andato come volevo. Competizione, sfida, agonismo. Per me è vita”. Paolo Slongo ha parlato della possibilità di realizzare la doppietta Giro-Tour, ma ...

Ciclismo : quale squadra nel 2020 per Vincenzo Nibali? Resta il dubbio tra Trek-Segafredo e Bahrain-Merida : È iniziato per Vincenzo Nibali il secondo ritiro stagionale con la sua Bahrain-Merida: il capitano della squadra del Medio Oriente sarà con alcuni compagni in quel di Cambrils, in terra spagnola, per preparare al meglio il debutto in questo 2019, che come annunciato sarà all’UAE Tour e non più alla Vuelta a la Comunitat Valenciana. Obiettivi, dopo un’annata dura come quella appena passata, sono il Giro d’Italia e il Tour de ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali esce allo scoperto : importante ammissione dello Squalo sul proprio futuro : Il corridore siciliano ha parlato della stagione che sta per cominciare, soffermandosi anche sul suo futuro e sul tema della sicurezza stradale Il secondo ritiro pre-stagionale è pronto per cominciare, Vincenzo Nibali ha raggiunto nella giornata di ieri Cambrils, Costa Daurada, con l’obiettivo di affinare la propria forma fisica in vista del debutto stagionale, che avverrà il 24 febbraio all’Uae Tour. Gian Mattia ...

Ciclismo - Luca Guercilena : “Vincenzo Nibali è interessato alla Trek-Segafredo”. Lo Squalo tra due fuochi : Vincenzo Nibali è ampiamente corteggiato dalla Trek-Segafredo, lo Squalo si trova tra due fuochi: accettare l’offerta del team sponsorizzato dalla nota casa italiana produttrice di caffè oppure rinnovare con la Bahrain-Merida? Dilemma importante per il siciliano che deve fare una scelta, probabilmente una delle ultime della sua monumentale carriera. Luca Guercilena, team manager della Trek, ha incontrato Enzo e il suo agente a Milano come ...

Ciclismo : che sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per Vincenzo Nibali. Copeland : “Offerti due anni di contratto” : Una battaglia senza esclusioni di colpi. Prosegue la sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per assicurarsi le prestazioni sportive per i prossimi anni del più importante talento italiano del Ciclismo su strada: Vincenzo Nibali. La squadra statunitense, con ampia matrice italiana, sta provando in tutti i modi a convincere lo Squalo, mentre continua a cercare una proposta giusta per il rinnovo (contratto in scadenza in questa stagione) la ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali corteggiato da Segafredo e UAE Emirates : lo Squalo lascerà la Bahrain-Merida? : Vincenzo Nibali sarebbe seriamente corteggiato dalla Segafredo. L’indiscrezione era già nell’aria da tempo ma oggi ne ha parlato anche Beppe Saronni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: il team manager della UAE Emirates ha infatti svelato apertamente l’interesse della Trek nei confronti dello Squalo che è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida. Il Campione del Mondo 1982 non ha smentito i contatti ...

Ciclismo - il programma e il calendario completo di Vincenzo Nibali. Tutte le gare da febbraio fino al Tour de France : Vincenzo Nibali tornerà in corsa all’UAE Tour, la nuova gara WorldTour che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti con sette tappe dal 24 febbraio al 2 marzo. Per il capitano della Bahrain Merida in questo 2019 l’esordio stagionale sarà quindi posticipato rispetto agli ultimi anni, con la scelta di dare maggiore spazio al periodo di preparazione con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio e poi il consueto allenamento in altura sul ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e i primi appuntamenti del 2019. Quando vedremo in gara lo Squalo : Nel 2019 il debutto stagionale di Vincenzo Nibali avverrà a fine febbraio al UAE Tour. Sarà la breve corsa a tappe degli Emirati Arabi Uniti, che si svolgerà dal 25 febbraio al 2 marzo, la prima gara ufficiale in cui vedremo in azione lo Squalo. Il capitano della Bahrain Merida quest’anno ha scelto quindi di posticipare il suo debutto, per gestire in modo più accurato la preparazione, prima con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il rinnovo di contratto. Copeland : “Siamo in trattativa - lui vuole restare” : Vincenzo Nibali è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida, lo Squalo è in trattativa con la società ma i cambiamenti in seno al team stanno rallentando le varie operazioni. Il siciliano ha dichiarato di recente che non si tratta di una priorità imminente ma è chiaro che attorno al fenomeno italiano ronzino diverse sirene. A svelare le ultime novità è stato il Team Manager Brent Copeland in un’intervista concessa a VeloNews: “Siamo ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Vincenzo Nibali. Il programma gare dello Squalo : Vincenzo Nibali ha passato le festività natalizie in famiglia e sta già guardando al 2019 con grande ottimismo, lo Squalo andrà a caccia del riscatto nella prossima stagione: dopo aver vinto la Milano-Sanremo in primavera, il siciliano è stato estremamente sfortunato con quell’incidente al Tour de France che ha mandato in frantumi le speranze di indossare la maglia gialla e di lottare poi per il Mondiale. Il 34enne ha ricaricato le pile e ...