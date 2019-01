Non è l euro Arena | duello per il reddito di cittadinanza Scambio di battute tra Alberto

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - Non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Marche - la rabbia dei terremotati : "Non usate i fondi europei per costruire le ciclabili" : Torna la polemica dopo il caso degli sms solidali che dovevano essere utilizzati per le ciclovie. La vicepresidente della Regione: "Basta fake news, non sono soldi per la ricostruzione"

Venti anni di euro : 10 cose che - forse - Non sai sulla moneta del vecchio continente : SCIENZA Spazio Salute Energia Scienze AMBIENTE Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO ...

L'Europa - Non la Cina - vero problema per l'economia mondiale. E i dazi di Trump aggravano la crisi : ...sta davvero scontando la maturità della stretta monetaria della Federal Reserve o dopo l'ultimo report sul lavoro negli USA a dicembre qualche segnale rialzista tenderebbe a permanere? l'economia Usa ...

Sea Watch - intesa totale Lega-M5s : ma sui migranti lo stallo Non è "colpa dell'Europa" : La strategia messa a punto dal Viminale trova il pieno sostegno del Movimento 5 stelle: "Sequestro nave, poi tutti...

Allarme hacker sulle elezioni europee : il pericolo Non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Elezioni europee e rischio hacker - il pericolo Non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Shoah - quale Memoria? Est Europa preda di rimozione. Italia Non indenne dall'infezione : il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah ma nulla più della memoria vacilla, soprattutto adesso, come sempre anche in Italia. Gli Italiani continuano a credere di aver avuto una limitata ...

Casting per 'Non è l'Arena' - in onda su La7 - e per 'Una voce per l'Europa' : Selezioni in corso per la ricerca di soggetti disponibili a raccontare 'storie particolari' nell'ambito del programma televisivo dal titolo Non è l'Arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per l'importante concorso musicale Una voce per l'Europa 2019, alla ricerca di nuovi talenti nell'ambito del mondo della canzone. Le prossime selezioni si terranno a Napoli. Non è l'Arena Nell'ambito del ...

Sea Watch - Magi (+Europa) contro Salvini : “Qui 50 persone nel limbo dell’umanità. Situazione Non tollerabile” : “Spiace che ci sia un ministro dell’Interno che a giorni alterni faccia il membro dell’Esecutivo, il giudice e il poliziotto. E’ il degrado delle istituzioni. Noi abbiamo esercitato le prerogative parlamentari costituzionalmente protette volendo svolgere ispezioni in un luogo da giorni nel limbo del diritto e dell’umanità. Sarebbe stato illegale impedirci l’ispezione e le motovedette se avessero voluto lo avrebbero potuto fare. E questa è ...

+Europa - Della Vedova verso la segreteria : «Non vogliamo essere un partito da 4%» : «Spero che chiunque vinca e chiunque vinca un po' meno, si sentano tutti vincitori». Emma Bonino ha lanciato l'appello in conclusione Della seconda giornata del congresso di +Europa, all'hotel ...