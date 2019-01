Nel Bologna finisce l’era Inzaghi | arriva Mihajlovic

Anno giudiziario a Bologna : emergenza furti Nelle case e reati sessuali : L'allarme del procuratore generale della Corte d'appello Ignazio De Francisci. In aumento le richieste di protezione internazionale

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’esonero di Inzaghi - il calciomercato ed il suo impegno Nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...

Calciomercato Serie A - le trattative Nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

L’incontro di Vasco Rossi coi fan Nel nome de La Verità : video dal raduno col fanclub a Bologna : Si è tenuto il 23 gennaio il nono incontro di Vasco Rossi coi fan del Blascofanclub, riuniti a Bologna per un evento esclusivo e riservato ad una cinquantina di iscritti. Come ormai da tradizione, ogni anno il rocker di Zocca incontra una manciata di fan per parlare con loro, raccontare una delle sue canzoni, firmare autografi, scattare foto ricordo e stringere mani, dandosi appuntamento al pRossimo tour negli stadi che quest'anno è il ...

Calciomercato - le trattative Nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Bologna - tragico incidente : 21enne muore schiacciata Nella sua auto : Bologna in lutto dopo l'immane tragedia che si è verificata nei giorni scorsi, precisamente nel piccolo comune di Fiorentina. La giovane Carlotta Monti, di appena ventuno anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su un tratto autostradale della A14, nelle vicinanze di San Michele. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la ragazza, studentessa presso l'Università di Ferrara e già lavoratrice ...

Bologna - autocarro incastrato Nel cavalcavia dell'autostrada : L'incidente a Casalecchio. L'autista soccorso dal 118. I tecnici sul posto per la verifica statica e dei danni riportati al ponte

Spal-Bologna - i tifosi di casa sbeffeggiano Destro : coreografia con il suo errore Nel derby : Un "omaggio" che sa di beffa. Lo sfottò nei confronti di Mattia Destro da parte dei tifosi della Spal, esibito sotto forma di coreografia nei minuti precedenti al derby emiliano con il Bologna, ...

Bologna - Carlotta muore a 21 anni : schiacciata Nella sua auto Nel tamponamento a catena sull'A14 : Un tragico incidente ha tolto la vita a Carlotta Monti, 21 anni, studentessa di Medicina dell'Università di Ferrara. La ragazza abitava con la famiglia a Fiorentina, nel bolognese....

Bologna - AntoNelli l'alternativa a Spinazzola : La prima scelta del Bologna per la fascia è Leonardo Spinazzola , che la Juventus però fatica a cedere. La prima alternativa, scrive la Gazzetta dello Sport , è Luca Antonelli dell' Empoli .

Inquinamento : domenica ecologica a Bologna - Imola e Nell'agglomerato : Le limitazioni Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli benzina fino all'euro 1, diesel fino all'euro 3 e ciclomotori pre euro. Sono previste deroghe a tutela di particolari necessità ...

Bologna - l'agente di FalciNelli : «Diverse squadre sul giocatore» : L'ha dichiarato l'agente dell'attaccante Patrick Bastianelli ai microfoni di RMC Sport: ' Molti club stanno monitorando il mio assistito, ma Diego al momento è concentrato sul Bologna per cercare di ...

Calciomercato Bologna - FalciNelli Nel mirino dell'Empoli : La squadra di Beppe Iachini - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbe pensando anche a Falcinelli del Bologna . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Bologna espugna Varese Nel posticipo : Con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca la Virtus Bologna si prende una bella vittoria in casa della Openjobmetis Varese nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di coach Sacripanti si è imposta con il punteggio di 86-79 al termine di una partita che ha visto le Vnere sempre avanti e con due punti alla fine meritatamente conquistati da Bologna. Ottima prova in casa Virtus per Tony Taylor, che ...