Migliaia di cause ultradecennali | Tribunale civile a rischio collasso

Ischia - Migliaia di gamberetti morti sulla spiaggia : “Non toccateli e non mangiateli”. Mistero sulle cause : Una settimana dopo il ritrovamento del capodoglio “Leopoldo”, spiaggiato sulla costa ovest dell’isola d’Ischia, la cui morte è stata causata dall’ingerimento di buste di plastica e filo di nylon, la moria di migliaia di gamberi, scoperti ieri mattina dalla Guardia Costiera nella baia di San Montano, crea un nuovo allarme ecologico. La Guardia Costiera di Ischia, diretta dal Tenente di Vascello Andrea Meloni, ha cinturato l’area ...