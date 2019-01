Alessio Sanzogni morto | l' ex manager di Chiara Ferragni vittima di un incidente contro un

Alessio Sanzogni - è morto in un incidente l’ex manager di Chiara Ferragni : aveva 34 anni : È morto in un incidente stradale Alessio Sanzogni, ex manager di Chiara Ferragni. aveva 34 anni ed era un noto influencer ed era stato general manager della “Tbs Crew“, l’azienda della Ferragni. A dare la notizia è l’Eco di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua auto sull’autostrada A4 quando si è schiantato contro fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, ...

Morto Alessio Sanzogni - ex manager di Chiara Ferragni : Incidente stradale sull'autostrada A4. La vittima è Alessio Sanzogni, 34 anni, influencer ed ex manager dell'azienda di...

È morto Alessio Sanzogni - incidente stradale sull'A4 : morto in un incidente stradale Alessio Sanzogni, noto influencer ed ex manager di Chiara Ferragni. L'incidente è avvenuto la notte scorsa sull'A4 in provincia di Bergamo. Sanzogni, 34 anni, era di ...