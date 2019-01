Shoah | Fico | ' Ancora oggi focolai di antisemitismo'

Shoah - Fico su ‘Protocolli Savi di Sion’ citati da senatore M5s Lannutti : “Condanno con forza e vigore uso di falsi storici” : “Voglio stigmatizzare un episodio accaduto in questi giorni per ricordare che l’utilizzo di falsi storici antisemiti ha già fatto danni considerevoli al popolo ebraico nella nostra storia. E per questo va condannato con forza e vigore. E io lo condanno con forza e vigore“. Così, nel corso del convegno ‘Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile?’ a Montecitorio, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ...