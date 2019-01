Migranti | Di Maio | In prossimo Consiglio Ue tema franco CFA

Sea Watch - Di Maio : Al lavoro per sequestro - Migranti vadano in Olanda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

CAOS Migranti E TAV/ "Le europee romperanno il patto Di Maio-Salvini" : La nave Sea Watch 3 staziona davanti a Siracusa con 47 MIGRANTI, la procura chiede lo sbarco dei minori, Salvini sfida M5s e pm e svuole farsi processare

Sea Watch - Salvini all’Olanda : “Prenda i Migranti”. Amsterdam : “Non spetta a noi”. Di Maio : “Nave ha vostra bandiera” : Scontro a distanza tra Italia e Olanda sul destino dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch, ferma in acque territoriali italiane a circa un miglio al largo delle coste di Siracusa. L’Olanda ha fatto sapere infatti che non prenderà in carico i migranti come chiesto dall’Italia: “Finché non ci saranno accordi europei su soluzioni strutturali per i migranti a bordo dei barconi, i Paesi Bassi non prenderanno parte a ...

Migranti : Forello (M5S) critico con Di Maio - critiche sui social 'Ho sprecato il mio voto' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Valanga di critiche sui social all'indirizzo di Ugo Forello, l'ex capogruppo del M5S al Consiglio comunale di Palermo, che oggi si è scagliato contro i ministri Di Maio e Tonineli sulla gestione dell'immigrazione. Giovanni scrive: "Ho sprecato un voto mio e della mia f

Migranti - il grillino si ribella : "Mi dissocio da Di Maio e Toninelli" : "No! Bisogna mettere fine a questa inaccettabile contrapposizione e contraddizione : da una parte, di quella politica, che si mobilita per la questione dei Migranti, ma che poi si è mostrata incapace ...

Migranti - Forello si dissocia da Di Maio e Toninelli : "Sprezzanti i vostri modi" : L'ex candidato sindaco di Palermo all'attacco dei vertici M5S: "Inaccettabile il comportamento del governo". E si rivolge ai militanti del movimento: "Ora basta, alzate la voce. Basta con la politica dei due forni"

