Brenno Placido | «Io skinhead»

(Di domenica 27 gennaio 2019) Questa intervista è tratta dal numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 23 gennaio 2019Il coltello alla gola del professore, l’odio contro i profughi, la violenza che cresce. Se ricordiamo com’era una decina d’anni fa, ragazzino secchione di Tutti pazzi per amore, o più di recente, gay problematico e infelice in In Treatment, non sembra possibile che questo Nicolas abbia il volto e la rabbia del 27enne. Eppure, prima di ritrovarcelo al cinema con la testa rasata di Marco Pantani (il film di Domenico Ciolfi dovrebbe uscire fra primavera e autunno), l’attore gira l’Italia in tournée – sarà al Teatro dell’Elfo di Milano dal 29 gennaio al 3 febbraio – con questo personaggio del dramma corale La classe. La classe descritta da Vincenzo Manna, con la regia di Giuseppe Marini, è formata da ragazzi borderline, in una cittadina dove si trova anche un campo profughi.Come si ...