Trump,shutdown:accordo, no concessione

: Shutdown sospeso. Trump cede e ricomincia a pagare gli stipendi pubblici (fino a metà febbraio) senza ottenere i so… - ilfoglio_it : Shutdown sospeso. Trump cede e ricomincia a pagare gli stipendi pubblici (fino a metà febbraio) senza ottenere i so… - Agenzia_Ansa : Accordo #Trump Congresso per fine temporanea #shutdown. Media, nel frattempo continueranno negoziati su soldi per i… - riotta : Stavolta la realta' mette alle corde il presidente e Trump deve cedere sullo #shutdown ai democratici chiuso dopo t… -

Dopo il via libera della Camera Usa al provvedimento per porre fine allo, il presidentenon ci sta ad apparire come perdente, avendo accettato di firmare un provvedimento per porre fine al blocco parziale dell'attività federale, anche se non contiene i fondi che aveva chiesto per finanziare la costruzione del Muro al confine con il Messico. "Non è stata in alcun modo una" ha tenuto a precisarein un tweet.(Di sabato 26 gennaio 2019)