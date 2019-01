Terrificanti statistiche per Resident Evil 2 | i numeri del remake

optimaitalia

: Terrificanti statistiche per #ResidentEvil2: i numeri del remake - OptiMagazine : Terrificanti statistiche per #ResidentEvil2: i numeri del remake -

(Di sabato 26 gennaio 2019)Capcom ha finalmente riportato in vita2! A 21 anni dall'uscita del survival horror che morse la prima PlayStation nel 1998, il colosso di Osaka ha infatti reso disponibile un intrigante. Il gioco è nei negozi da ieri, 25 gennaio, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ed è bello come un tempo, o forse ancora di più, a sentire le recensioni degli esperti. Raccoon City, la sua elegante Stazione di Polizia e i Laboratori Umbrella hanno quindi beneficiato di un imponete restyling, sia grafico che nel gameplay.Naturale che siano stati tantissimi ad acquistare una copia del gioco già al day-one, sia fisica che digitale. Quegli stessi tantissimi giocatori che in sole 24 ore hanno contribuito a scrivere ledi. Sul portale.net, Capcom ha tenuto traccia di scelte e. A tratti pure impressionanti. ...