NCIS Los Angeles 10 su Rai2 | Mosley e Hetty nei guai dopo il Messico? Trame 26 gennaio e

Kensi e Deeks di NCIS Los Angeles 10 presto sposi? Anticipazioni da Daniela Ruah sull’episodio “più atteso” (foto) : Da quando è iniziata la stagione, molti fan se lo stanno chiedendo: per Kensi e Deeks di NCIS Los Angeles 10 è arrivato finalmente il momento giusto? Riusciranno a sposarsi? La scorsa stagione li avevamo lasciati dubbiosi sul loro futuro: Kensi voleva restare nella squadra e continuare a lavorare nel campo, mentre Marty aveva tutte le intenzioni di metter su una famiglia. I loro progetti sono stati stravolti dopo la missione in Messico ...

Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam - Callen - Kensi e Deeks a un bivio : trama 19 gennaio : Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 debuttano su Rai2 stasera, 19 gennaio, con il primo episodio della nuova stagione. Nel finale avevamo lasciato Sam, Callen, Kensi e Deeks coinvolti in un'operazione di salvataggio molto delicata: recuperare il figlio della Mosley in Messico. L'ultimo episodio della nona stagione si era concluso con un razzo che ha fatto esplodere il camion dove si trovavano. Altrove, l'agente speciale Hidoko sembra ...

NCIS e NCIS : Los Angeles in onda prossimamente su Rai2 - la programmazione dei crime odiati dal direttore Freccero : Nella prima settimana di programmazione regolare dopo le feste natalizie, NCIS e NCIS: Los Angeles non compaiono nel palinsesto di prima serata di Rai2. Le serie crime di CBS, che il neodirettore di rete Carlo Freccero ha dichiarato di detestare senza mezzi termini, dovrebbero tornare in onda prossimamente su Rai2, ma a questo punto per NCIS 16 non è chiaro quando. Nella recente conferenza stampa tenuta a Viale Mazzini, Freccero ha ...

NCIS Los Angeles 10 ci sarà? Il finale della nona stagione il 15 dicembre su Rai2 : trama episodio : NCIS Los Angeles 10 ci sarà? È quello che si chiedono i fan della serie, dopo il finale della nona stagione che andrà in onda stasera, 15 dicembre, su Rai2. Nell'ultimo episodio, tutti i membri della squadra sono arrivati in Messico e dovranno studiare un piano per prendere Derrick dalla villa super blindata del generale Vasquez, e poi riportarlo in patria. Riusciranno a farcela in un tempo massimo di 48 ore? A questo si aggiunge la scomparsa ...

NCIS Los Angeles 10×11 : il ritorno di Nicole DeChamps (VIDEO) : NCIS Los Angeles 10×11 trama e promo – L’undicesimo episodio della serie crime andrà in onda sulla CBS domenica, 16 dicembre 2018. “Joyride” ci permetterà di rivedere l’agente speciale DeChamps che abbiamo già conosciuto in passato. La trama di NCIS Los Angeles 10×11 prevede inoltre la ricerca di un riservista scomparso.NCIS Los Angeles 10×11 trama e anticipazioniNicole DeChamps (Marsha Thomason) ...

NCIS Los Angeles 10×12 : ad un passo dalla luna di miele? : NCIS Los Angeles 10×12 trama e promo – Il dodicesimo episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS la prossima domenica, 6 gennaio 2019. “The Sound of Silence” vedrà Kensi e Deeks ancora all’opera per ultimare gli ultimi dettagli del loro matrimonio. La trama di NCIS Los Angeles 10×12 prevede inoltre un nuovo caso importante per la squadra.NCIS Los Angeles 10×12 trama e anticipazioniIl capo della ...

Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con Sam in pericolo - anticipazioni 8 e 15 dicembre : Gli episodi di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 stanno volgendo al termine. Questa sera, 8 dicembre, la serie non si prenderà una vacanza per la festa dell'Immacolata. La rete infatti manderà in onda il penultimo appuntamento della nona stagione in prima assoluta. Protagonista dell'episodio è ancora una volta Sam, che si ritroverà coinvolto in un conflitto armato. Inoltre, il team andrà contro i suoi doveri pur di recuperare il figlio della Mosley. Ma ...

NCIS Los ANGELES 9/ Anticipazioni dell'8 dicembre 2018 : Mosley troverà il figlio? - IlSussidiario.net : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni dell'8 dicembre 2018, in prima Tv su Rai 2. Ad un passo da Williams, Mosley segue ancora le tracce del figlio rapito.

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 1° e 8 dicembre : Callen ritrova Anna per un caso federale : Manca poco al finale di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 1° dicembre, la squadra deve occuparsi di Claudia Diaz, la pupilla del falsario peruviano Marca, che viene uccisa in prigione da un'altra detenuta. Il team di Sam e Callen deve agire quando capisce che il criminale cercherà di vendicarsi contro chiunque abbia contribuito alla cattura di Claudia. In che modo agiranno gli agenti? Intanto, problemi anche sul fronte ...

Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 dopo la pausa - trame 24 novembre e 1° dicembre : Deeks dirà addio alla squadra? : dopo la pausa, Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2. La scorsa settimana, l'emittente non ha mandato in onda un episodio inedito della nona stagione, per riproporre una replica della serie. Un cambio di programma inaspettato per il pubblico italiano, che il sabato sera si è trovato impreparato davanti alla programmazione. Stasera, 24 novembre, NCIS Los Angeles 9 dovrebbe proseguire in maniera invariata, con la nona stagione che terminerà il 15 ...

NCIS Los Angeles 10×11 : il ritorno di Nicole DeChamps : NCIS Los Angeles 10×11 trama e promo – L’undicesimo episodio della serie crime andrà in onda sulla CBS domenica, 16 dicembre 2018. “Joyride” ci permetterà di rivedere l’agente speciale DeChamps che abbiamo già conosciuto in passato. La trama di NCIS Los Angeles 10×11 prevede inoltre la ricerca di un riservista scomparso. NCIS Los Angeles 10×11 trama e anticipazioni Nicole DeChamps (Marsha Thomason) ...

NCIS Los Angeles 9 non va in onda il 17 novembre - al suo posto una replica della settima stagione : A pochi episodi dal finale, NCIS Los Angeles 9 si prende una pausa e non va in onda il 17 novembre. Rai2 pare aver momentaneamente interrotto la programmazione per favorire una replica della serie. Stasera era previsto l'episodio 9x21 dello show crime, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team di NCIS collabora con l’FBI dopo che un marine è stato assassinato da un raro gas nervino. Inoltre, Deeks condivide il suo sogno di lasciare le forze ...