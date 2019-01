Memoria Huawei P8 Lite 2017 con patch B400 | meglio o peggio?

Primo squillo per Huawei P8 Lite 2017 nel 2019 : patch B396 ed effetti per la Memoria : Non poteva iniziare meglio, pur con le dovute precisazioni del caso, il 2019 per i possessori di un Huawei P8 Lite 2017, in riferimento al rilascio di un nuovo aggiornamento per chi ha deciso di puntare su un modello no brand. A distanza di poche settimane dai primi bilanci tracciati dalla patch B394 (qui troverete qualche altra informazione in merito), oggi 2 gennaio tocca prendere atto delle prime segnalazioni da parte del pubblico che ha ...

Nessuno escluso con l’aggiornamento B392 per Huawei P8 Lite 2017 dal 7 dicembre : focus Memoria : Arrivano finalmente notizie incoraggianti oggi 7 dicembre per i tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su un Huawei P8 Lite 2017 oggi 7 dicembre. La questione verte nuovamente sull'aggiornamento B392, lo stesso che abbiamo trattato sulle nostre pagine ad inizio settimana e che, a quanto pare, dopo alcune segnalazioni sporadiche ora risulta disponibile su larga scala. Ecco perché in questo frangente credo sia interessante ed importante ...

Coglie in contropiede la patch B392 per Huawei P8 Lite 2017 : situazione Memoria a dicembre : La settimana inizia con una notizia a sorpresa per gli utenti che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017. A distanza di pochi giorni dalla piena distribuzione dell'aggiornamento B390, infatti, è possibile riscontrare la disponibilità di un altro pacchetto software, vale a dire la patch B392. Impossibile aspettarsi grossi cambiamenti tra un firmware e l'altro dopo quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana ...