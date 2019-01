F1 | Sebastian Vettel sul Mondiale 2019 | “Non cambia nulla rispetto al passato La

Sebastian Vettel massacrato da Eddie Irvine : 'Sopravvalutato - Lewis Hamilton è di un'altra categoria' : ' Sebastian Vettel ? Sopravvalutato'. Un giudizio feroce nei confronti del pilota della Ferrari quello di Eddie Irvine . L'ex ferrarista, riporta la Gazzetta , ha smontato completamente Vettel in una ...

F1 - Sebastian Vettel : “Stiamo lavorando per avere un pacchetto più forte. Ci manca ancora uno step” : Il 17 marzo in Australia il Mondiale 2019 di Formula Uno prenderà il via e anche quest’anno il campionato sarà vissuto sul solito dualismo tra Ferrari e Mercedes. Le Frecce d’Argento vengono dal quinto titolo costruttori consecutivo e in 100 GP disputati nell’era dei motori ibridi le vittorie ottenute sono state 74. Un numero spaventoso, tenendo conto che i rivali non sono certo gli ultimi arrivati. Ci si riferisce alla Rossa ...

F1 - nuovo corso in casa Ferrari : Sebastian Vettel dimostra di accogliere la ‘rivoluzione rossa’ : Il pilota tedesco ha parlato in vista della prossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sui cambiamenti avvenuti a Maranello La nuova stagione è alle porte, Sebastian Vettel ha una voglia matta di cominciare e mettersi al volante della nuova Ferrari. I cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane a Maranello hanno modificato il volto del Cavallino, pronto a rimettersi in discussione per interrompere il digiuno iridato che va ...

F1 - Sebastian Vettel : “Per me quest’anno la pressione sarà la stessa. Mick Schumacher? Diventerà una stella” : Corsi e ricorsi storici, è proprio il caso di dirlo. Nel weekend appena trascorso è andata in archivio una manifestazione motoristica che racchiude divertimento ed agonismo puro e nella quale i protagonisti non sono certo da sottovalutare. Ci si riferisce alla Race of Champions, sfida tra nazioni con due piloti a rappresentare il proprio Paese, che quest’anno si è tenuta in Messico. Ebbene, la vittoria è andata al duo nordico composto dal ...

Race of Champions – Vettel esilarante in Messico : Sebastian burlone durante il peso di un suo rivale [FOTO] : Sebastian Vettel burlone alla Race of Champions: il tedesco della Ferrari cerca di ‘imbrogliare’ al peso E’ andata in scena ieri la Race of Champions in Messico. Il duo tedesco formato da Mick Schumacher e Sebastian Vettel ha ceduto in finale al team nordico formato da Kristensen e Kristoffersen, ma è stato comunque protagonista di una gara mozzafiato e appassionante. Una giornata ricca di spettacolo ma anche di tanto ...

Race of Champions – Mick Schumacher euforico : “bello condividere con Sebastian Vettel un’esperienza così speciale” : Mick Schumacher e l’avventura alla Race of Champions in Messico: le parole del giovane pilota tedesco dopo il secondo posto conquistato con Sebastian Vettel Grande spettacolo al Foro Sol di Mexico City per la Race of Champions. La vittoria è andata al duo nordico formato da Kristensen e Kristofferssen, che hanno battuto in finale la coppia del Team tedesco formata dal giovane Mick Schumacher, neo acquisto della Ferrari, e dal ...

F1 - Luciano Burti : “La Ferrari non ha fatto abbastanza per alleggerire la pressione su Sebastian Vettel” : Nel corso di una lunga intervista al sito Autosport.com ha detto la sua sulla situazione in casa Ferrari della stagione appena conclusa anche Luciano Burti, ex pilota brasiliano in Jaguar e Prost ai tempi della Formula Uno ma, soprattutto, ex test-driver della scuderia di Maranello. E, come potrete ampiamente rendervi conto, non sono parole di circostanza o “al miele”. Secondo il nativo di San Paolo, attuale commentatore della F1 per ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

F1 - Sebastian Vettel : “Ricordo il primo incontro con Schumacher - mi premiò a una gara di kart” : Sebastian Vettel sta parlando molto in questo finale di anno, oggi si è soffermato su uno dei suoi primi incontri con Michael Schumacher, fenomeno indiscusso della Formula Uno che il prossimo 3 gennaio festeggerà 50 anni e sulle cui condizioni di salute versa sempre il massimo riserbo (anche se prima di Natale sono emerse delle indiscrezioni riguardo a un suo miglioramento). Il pilota della Ferrari racconta così le sue emozioni: “Penso ...

F1 - Sebastian Vettel torna sull’incidente di Hockenheim : “Commisi un errore stupido” : Al sito spagnolo marca.com il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel ha fatto mea culpa per l’incidente occorso ad Hockenheim, quando andò a sbattere contro le protezioni, spianando la strada a Lewis Hamilton per quanto concerne il successo iridato, lasciandogli la testa della graduatoria piloti. Il tedesco ha affermato: “Devo vivere ricordando quell’incidente, nel mio circuito, davanti ai miei fan, è difficile, ma devo ...

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “La Ferrari non lo ha supportato” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno fa parte già dell’album dei ricordi e le analisi sul suo svolgimento, in questo periodo di pausa, si sprecano. Tutti, o quasi, hanno fornito la loro chiave di lettura sul nuovo trionfo della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton e sul fallimento della Ferrari e del tedesco Sebastian Vettel. Le critiche nei confronti del quattro volte iridato non sono mancate, ritenuto il principale responsabile del target ...