Calciomercato Empoli: Iachini avrà Pajac

(Di sabato 26 gennaio 2019)Serie A: il club toscano si è assicurato Markodopo aver battuto la concorrenza del Frosinone./ Come riporta ‘Sky Sport’, manca solo l’ufficialità e Markosarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’. Il terzino croato rientrato al Cagliari in estate dopo il prestito al Perugia, arriverà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Il croato, classe 93′, dopo la gara contro il Sassuolo, firmerà con il club toscano che nella giornata di ieri ha battuto la concorrenza del Frosinone e sarà a disposizione di Giuseppea partire da lunedì .La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.