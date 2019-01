Sala | per Milan-Napoli fiducia tutto ok

Autonomia : Fontana a Sala - 'occasione storica per tutti' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco Sala sa bene che una condizione di maggiore Autonomia della Regione è essenziale anche per il Comune di Milano per poter proseguire sulla strada di una sempre maggiore capacità attrattiva e di miglioramento nelle offerte di servizi. La Regione ha il compito

Giuseppe Sala - confermato in appello il proscioglimento dall’accusa di abuso d’ufficio per l’appalto degli alberi di Expo : Giuseppe Sala è stato prosciolto anche in secondo grado. I giudici della corte d’appello di Milano hanno confermato il proscioglimento, deciso nel marzo dello scorso anno in udienza preliminare, del sindaco di Milano, ex commissario unico di Expo. L’accusa è di abuso d’ufficio ed era stata contestata alla fine in un filone dell’indagine sull’appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione universale del 2015. La ...

Aereo scomparso nella Manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...

Expo - Sala prosciolto in appello per abuso d'ufficio : E' stato prosciolto anche dalla corte d'appello di Milano, il sindaco, Giuseppe Sala, ex commissario Expo, dall'accusa di abuso d'ufficio per l'appalto del verde nel cantiere dell'Esposizione ...

Sala - il pilota non aveva la licenza per trasportare passeggeri : Roma, 25 gen., askanews, - Il pilota del piccolo aereo scomparso lunedì sui cieli della Manica con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala non era autorizzato a trasportare passeggeri a ...

Emiliano Sala - la scoperta sconcertante : il pilota non aveva la licenza per trasportare passeggeri : Il pilota del piccolo aereo scomparso lunedì sui cieli della Manica con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Lo rivela il Times in edicola oggi. Originario di Crowle, nel nord dell'Inghilterra, il 59enne David Ibbotson aveva u

Dramma Emiliano Sala - l’ex fidanzata : “Non interrompete le ricerche. Fatelo per la famiglia” : Dopo le pesanti accuse lanciate nei giorni scorsi ("Indagate sulla mafia del calcio, perché io non credo a un incidente”), Berenice Schakir, ex fidanzata dell’attaccante scomparso a bordo dell'aereo che lo trasportava a Cardiff, torna a postare sui social network. E lo fa per chiedere una sola cosa: che le ricerche del velivolo non vengano interrotte.Continua a leggere

Fine delle ricerche di Sala : “Nessuna speranza”. Tutte le tragedie aeree del calcio : La polizia ha annunciato la Fine delle ricerche di Emiliano Sala, il giocatore argentino di origini italiane scomparso lunedì sera mentre era in volo su un piccolo aereo nei cieli sopra la Manica. L’area è stata scandagliata dai soccorritori, con il supporto di elicotteri e navi, ma i soccorritori non sono riusciti a trovare né lui né il pilota de...

Napoli - piove in Sala operatoria : infiltrazioni all'ospedale San Paolo : Teli operatori sul pavimento per tamponare le perdite d'acqua. Accade all'ospedale San Paolo, dove l'improvvisa presenza di abbondanti infiltrazioni ha costretto i sanitari a rimedi 'fai da te' nella ...

Per Emiliano Sala non ci sono più speranze. La polizia sospende le ricerche dell'aereo : La polizia di Guernsey ha comunicato di aver cessato le ricerche dell'aereo scomparso lo scorso 22 gennaio sulla Manica e con a bordo il neo giocatore del Cardiff Emiliano Sala. "Nonostante gli sforzi delle risorse di ricerca aerea delle Isole del Canale, del Regno Unito e della Francia, che hanno coperto un'area di circa 1.700 miglia quadrate (ndr. Cioè oltre 4.000 chilometri quadrati) [...] e dopo aver esaminato immagini satellitari e ...