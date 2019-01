“Ma che razza di uomini è questa?” | quei versi pro-migranti nell’Eneide di Virgilio

Dopo “Mafia Capitale” e gli Spada di Ostia arresti anche a Viterbo : 13 in manette : Dagli arresti di «Mafia Capitale» all’operazione che ha messo fuorigioco il clan dei Casamonica. Ma non solo. Nell’ultimo anno la Dda della procura di Roma ha «sgominato» anche il clan Spada di Ostia e i Di Silvio di Latina. E tra le indagini, apparentemente separate, c’è invece un grande legame: la mafia. Ed è per lo stesso reato che questa mattin...

Migranti - Borgonovo vs Di Pietro : “Diritto del mare si applica solo a naufraghi”. “Ma che dici? È istigazione a omicidio” : Bagarre infuocata a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex magistrato Antonio Di Pietro e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Il tema dibattuto è lo slogan salviniano “porti chiusi”, motto sul quale Di Pietro mette in evidenza la fallacia, spiegando che, secondo il codice della navigazione, a decidere sull’ingresso o meno di una nave in un porto è il ministro delle Infrastrutture e non quello ...

Migranti - altro barcone in difficoltà in acque libiche : in 100 a bordo - si temono morti. Alarm Phone : “Malta verrà da noi” : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. “Alle ...

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

Lo spot Gillette a favore del #MeToo che fa arrabbiare i “Maschi” : Il nuovo spot di Gillette che sposa la campagna #MeToo ha scatenato non poche polemiche. Il video si apre con riferimenti alle molestie sessuali e si chiude con elementi positivi. La scelta a molti uomini, principale clientela dell'azienda specializzata in rasoi e prodotti per la cura del corpo, non è piaciuta.Continua a leggere

Sbarcati a Malta i 49 migranti - “poi saranno trasferiti anche in Italia”. Salvini : “Mai dato l’ok” : Dopo settimane di attesa, i 49 migranti fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono arrivati a terra a Malta, da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l’Italia. Uomini, donne e bambini sono apparsi «stanchi ma felici» al momento di toccare terra....

Malta : “Faremo sbarcare i migranti - poi saranno trasferiti anche in Italia”. Alt di Salvini : “Mai dato l’ok” : Svolta nella vicenda dei 49 migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong Seawatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

MotoGp - Burgess convinto : “Marquez potrebbe fare qualcosa che Valentino Rossi non ha mai fatto” : L’ex capo-tecnico di Valentino Rossi ha paventato la possibilità che Marquez raggiunga un record che mai nessuno ha centrato Sette titolo mondiali già in bacheca, cinque dei quali in MotoGp. Marc Marquez sta entrando anno dopo anno sempre più nella storia di questo sport, portando sempre più in alto l’asticella dei propri record. I quindici titoli di Giacomo Agostini sono al momento lontanissimi, ma un primato che nessuno ha ...

Terremoto nelle Marche - l’Ingv si corregge : “Magnitudo inferiore a 3” : Nessun Terremoto tra Pesaro e Urbino alle 19.59. Si è trattato, in realtà, di un errore dell'Ingv. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva comunicato una stima provvisoria tra 3.2 e 3.7 alle 19.59 con epicentro tra Pesaro e Urbino salvo poi rivedere i dati.Continua a leggere

Al cinema : “Mathera” il documentario che racconta le origini della capitale della cultura : Arriva al cinema dal 21 Gennaio Il documentario Mathera diretto da Francesco Invernizzi e prodotto da MAGNITUDO FILM che racconta del riscatto e della rinascita di Matera, dalle sue origini ad oggi. Un viaggio attraverso ricordi e aneddoti, da quando la città venne definita “vergogna d’Italia” sino ai giorni nostri che vedono questo centro abitato una delle mete turistiche più desiderate d’Italia. La città si trova al centro di un territorio ...

GRIS - il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa riflettere sul “Male di vivere” – la nostra prova : Devolver Digital è ormai da anni sinonimo di qualità nel campo delle produzioni indipendenti e GRIS, di Nomada Studio, vede proseguire questo percorso, dimostrando quanto l’azienda americana sia attenta alle produzioni fuori dagli schemi. Il titolo è disponibile dal 13 Dicembre esclusivamente in formato digitale per Nintendo Switch e PC (tramite Steam). GRIS, è un gioco silenzioso, rinchiuso su se stesso e sulla solitudine che vuole ...

Massimo Boldi rivela : “Macchè Viagra - io uso il Levitra perché il Viagra è acqua fresca” : Dopo esser stato tradito e lasciato dalla sua ex compagna, Massimo Boldi ha deciso di riprendere in mano la sua vita sentimentale. “Sono ancora un po’ triste. Ci contavo e invece mi ha fregato, ho preso una fregatura. Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”, ha raccontato l’attore a La Zanzara su Radio 24 rivelando poi: “Il Viagra? ...

Ostia - 78 ispezioni dei vigili negli stabilimenti balneari “Ma neanche un euro di multa” : indaga la Procura di Roma : Un verbale per divieto di sosta. Un altro riguardante un diffusore sonoro fuori norma. Qualche insegna irregolare. Poi basta. Poche centinaia di euro di multa, nel marasma di irregolarità e violazioni con cui da anni il litorale Romano – già messo a dura prova dai clan mafiosi – si trova a dover combattere. E oggi quando mancano pochi giorni a Natale, i segni delle evidenti violazioni di questa estate sono ancora ...

“Mangia che ti vedo dimagrito” - “assaggia questo - l’ho preparato apposta per te” : a Natale “ansia da mamma” per un italiano su 3 : “Mangia che ti vedo dimagrito”, oppure “non vorrai mica lasciare questo nel piatto”, e “assaggia questo, l’ho preparato apposta per te”. Sono solo alcune delle classiche frasi che si è soliti sentire durante i pranzi e le cene di famiglia che, a maggior ragione, durante le festività natalizie, accompagnano menù ricchi di pietanze e di una lista infinita di ‘assaggini’ e manicaretti preparati dai familiari. Un quadro questo che per il 34% degli ...