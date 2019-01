Giochi | da Facebook frode amichevole per far spendere i bambini

Facebook ignorò il problema degli acquisti fatti dai minorenni dentro i Giochi : Nuovi documenti interni mostrano come fosse a conoscenza del problema , ma avesse preferito non fare nulla nel timore di perdere ricavi

Facebook - svelati i dettagli di una class action : rifiutò di risarcire i genitori di minori che avevano inconsapevolmente fatto acquisti nei suoi Giochi : Se il 2018 è stato un annus horribilis per Facebook , il 2019 non sembra essere da meno. In base a quanto riportato da Gizmodo, un giudice federale ha stabilito di rendere pubblici, il prossimo lunedì, alcuni documenti contenenti i dettagli di una class action intentata contro il gigante di Mark Zuckerberg nel 2012.Il fascicolo, scovato grazie all'intervento del blog Reveal, spiega come alcuni impiegati di Facebook fossero ben consapevoli della ...

La 10 years challenge su Facebook è solo un Giochino social? : Facebook (Getty Images) Ogni volta che un captcha code vi chiede di indicare in quali immagini sono presenti delle automobili o un cane, non state solo dimostrando di non essere dei bot. State prima di tutto addestrando un’intelligenza artificiale (per la precisione, un algoritmo di image recognition) a riconoscere una macchina o un cane in tutte le sue forme, colori e posizioni. I sistemi di machine learning hanno bisogno di centinaia di ...