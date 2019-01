Confermati i domiciliari a Zamparini | “storia di vergogna per Palermo”

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Questa restera' una storia diper una citta' che cosi' ha corrisposto la passione e l'amore che ho dato assieme ai miei soldi regalati e profusi per i rosanero". Sono le parole riportate all'ANSA da parte di Mauriziodopo che la Cassazione ha confermato per lui gli arrestiin relazione alle indagini sulla gestione del Palermo Calcio. "Questo e' il mio unico pensiero – dice l'ex patron rosanero – Con molta compassione verso chi mi ha fatto e sta facendo male".