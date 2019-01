Calciomercato Inter | la strategia dei nerazzurri per Barella

Calciomercato Milan - Zapata : l’Inter prova lo scippo a zero? : Calciomercato Milan – Questi sono giorni molto intensi per il direttore generale del club rossonero, Leonardo. L’alto dirigente della società meneghina infatti è alle prese soprattutto con gli acquisti necessari a far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e così raggiungere la zona Champions, obiettivo dichiarato dal Milan per questa […] L'articolo Calciomercato Milan, Zapata: l’Inter prova ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : piace Cristian Zapata - sarà un derby per il difensore? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: piace Cristian Zapata, trattativa da derby in vista? Intanto si affina il piano per avere Barella a giugno.

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Barella - è pronta l'offerta per convincere il Cagliari : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: il piano per avere Barella a giugno. Intanto Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric.

Calciomercato Inter – Zapata e Godin altri due colpi di Marotta : Il Calciomercato nerazzurro non si ferma, in questi giorni, in gran segreto, Diego Godin ha già sostenuto le visite mediche col club nerazzurro: il futuro è scritto.E l’Inter ha avviato i contatti con Cristian Zapata, in scadenza col Milan. Il colombiano, 32 anni, è partito indietro nei ranking di Gattuso, ma da inizio novembre è diventato titolare, mettendo insieme una buona prima parte di stagione e meritandosi anche un’offerta di rinnovo ...

Calciomercato - Parma su Ranocchia : va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno : Dopo Juraj Kucka, riportato in Serie A nella sessione invernale di Calciomercato dall'esperienza al Trabzonspor, il Parma si muove per altri rinforzi di esperienza. Il club gialloblù ha messo nel ...

Calciomercato Inter - Visite mediche per Godin - si attende solo la firma : il difensore arriverà a giugno : Visite mediche per Diego Godin in attesa della firma con l'Inter: trattativa in dirittura d'arrivo, il calciatore sbarcherà a Milano a giugno a parametro zero Dopo diverse settimane di tira e molla, ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : Godin ha già effettuato le visite mediche! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric e a fargli posto dovrebbe essere il croato Vrsaljko.

Calciomercato Inter - Godin ha già svolto le visite mediche : Proprio così, nei giorni scorsi - riporta Sky Sport - il centrale uruguaiano ha effettuato i test di rito in gran segreto e ora s'appresta a firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo. ...

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : L’Inter ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Cedric Soares Cedric Soares è quasi un calciatore dell’Inter. Dopo le trattative dei giorni scorsi, il club nerazzurro ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il terzino destro, che si trasferirà all’Inter con la formula del prestito oneroso fino a giugno con riscatto fissato a 11 milioni. Si attende il calciatore portoghese ...

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : formula e cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Luciano Spalletti stasera ha un motivo per sorridere. Beppe Marotta sarebbe infatti prossimo a regalargli un primo e forse unico rinforzo per l’attuale sessione di mercato. Infatti, diversamente da quanto si è sostenuto nel corso di queste settimane, l’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra sembra essere prossimo ad acquistare un giocatore immediatamente utilizzabile […] L'articolo ...

Calciomercato Inter - l'agente di Candreva : 'Poco spazio - valutiamo le opportunità' : Nella scorsa sessione di mercato era stato vicino al Monaco, ma Antonio Candreva alla fine è rimasto all'Inter per provare a giocarsi un posto nella squadra di Luciano Spalletti nonostante le tante ...

Calciomercato Inter : Caccia a Barella - piace Tonali. Pronto l’assalto al croato del Real : Calciomercato Inter, la mission di Steven Zhang è alla luce del sole: puntare al meglio per la prossima stagione, senza badare a spese.LUKA FRONTMANLuka Modric è il frontman delle strategie nerazzurre. Anticipata la concorrenza per l’uruguaiano Godin, Marotta ed Ausilio stanno curando la pratica del croato con grande diplomazia.L’intenzione è di lasciare a Florentino Perez l’iniziativa, ben sapendo che il Pallone d’Oro ha ancora tanta voglia ...

Calciomercato Inter - spunta il nome di De Paul - i dettagli : Il triangolo Inter-­Darmian­-Vrsaljko coinvolge tre club che hanno anche altri Interessi in comune: Atletico Madrid e Manchester United sono infatti i club partiti in pressing per Ivan Perisic.Il croato ha estimatori all’Old Trafford e al Wanda Metropolitano: se l’Interesse si tramuterà in un’offerta, anche per una partenza immediata, l’Inter la ascolterà.L’esterno sinistro, che non ha mai nascosto ambizioni «di Premier», potrebbe diventare ...