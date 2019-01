Assalto a portavalori nel Milanese a colpi di arma da fuco | bottino di 30mila euro

Peschiera Borromeo - Assalto a portavalori : 4 rapinatori in fuga : Peschiera Borromeo, assalto a portavalori: 4 rapinatori in fuga Non si conosce ancora l'entità del bottino. Dopo l'intervento degli artificieri, l'allarme esplosivo è rientrato. i rpinatori hanno portato via una pistola a una guardia giurata Parole chiave: ...

Peschiera Borromeo - Assalto a un portavalori : 4 rapinatori in fuga : Peschiera Borromeo, assalto a un portavalori: 4 rapinatori in fuga Non si conosce ancora l'entità del bottino. Si teme che i quattro abbiano piazzato dell'esplosivo sul van, per questo è in corso l'intervento degli artificieri Parole chiave: ...

Peschiera Borromeo - Assalto a portavalori : pericolo esplosivi - Sky TG24 - : Non si conosce ancora l'entità del bottino. Si teme che i tre abbiano piazzato dell'esplosivo sul van, per questo è in corso l'intervento degli artificieri

Peschiera Borromeo - Assalto a un portavalori : 3 rapinatori in fuga : Peschiera Borromeo, assalto a un portavalori: 3 rapinatori in fuga Non si conosce ancora l'entità del bottino. Si teme che i tre abbiano piazzato dell'esplosivo sul van, per questo è in corso l'intervento degli artificieri Parole chiave: ...

Spari in centro a Peschiera Borromeo : Assalto a furgone portavalori - esplosivo attaccato al portellone : Spari alle porte di Milano: durante l'assalto a un furgone portavalori a Peschiera Borromeo, i rapinatori hanno applicato cariche di esplosivo al portellone del mezzo senza tuttavia riuscire a...

Sparatoria e Assalto al portavalori - strada chiusa per pericolo di esplosivi FOTO : Paura a Peschiera Borromeo oggi pomeriggio, venerdì 25 gennaio. A quanto si apprende ci sarebbe stata una Sparatoria. Sparatoria a Peschiera Carabinieri, ambulanze e Polizia Locale sono in via ...

Bollate - Assalto al furgone portavalori carico di gioielli : 7 arresti in Puglia : Bollate , Milano, , 25 gennaio 2019 - Sono stati arrestati notte scorsa tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani i presunti responsabili della rapina commessa nell'ottobre 2016 a Bollate , ...

Assalto a portavalori a Torino - un testimone : "La guardia ferita non voleva lasciare i soldi" : "Mio nipote era qui, mi ha raccontato che uno degli agenti aveva un sacco in mano con i soldi e non voleva lasciarlo ai rapinatori, così hanno sparato". Un testimone racconta la dinamica dell'Assalto ...

Cologno Monzese - il video dell'Assalto al furgone portavalori : Le immagini pubblicate sul canale YouTube delle Guardie Giurate Italia mostrano il momento della rapina avvenuta il 5 gennaio in provincia di Milano, davanti a un supermercato di Cologno Monzese. Tre ...

Milano - Assalto con kalashnikov a un furgone portavalori : il sopralluogo dei carabinieri : Rapinano con un kalashnikov un portavalori davanti a un supermercato di Cologno Monzese. Tre banditi armati sono fuggiti con circa 20 mila euro di incasso. Due erano armati di pistole mentre un terzo ...

Assalto con pistole e kalashnikov al portavalori davanti al supermercato : E' successo davanti al supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano

Milano : Assalto con kalashnikov a furgone portavalori - guardia spara in aria : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - assalto a un furgone portavalori. Stamane, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milan

BARI - RAPINA A FURGONE PORTAVALORI : RUBATI 2 - 3 MILIONI/ Ultime notizie - criminali in fuga : Assalto da film : assalto al FURGONE PORTAVALORI con ruspe a BARI: mezzo Ivri sventrato 'come una scatola'. Ultime notizie, RAPINA da 2,3 MILIONI: assalto da film.

Camion in fiamme e Assalto con ruspa Rubati 2 milioni a portavalori foto|video : I malviventi sono entrati in azione con due furgoni messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. Subito dopo hanno spaccato le pareti corazzate dell’automezzo con una ruspa, impossessandosi di quanto era a bordo