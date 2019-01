ilnapolista

: RT @napolista: Sky: Allan, inchiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor Il pagamento anche con sponsor equivarrebbe a un aggiramento del… - polaris881 : RT @napolista: Sky: Allan, inchiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor Il pagamento anche con sponsor equivarrebbe a un aggiramento del… - marktman666 : RT @napolista: Sky: Allan, inchiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor Il pagamento anche con sponsor equivarrebbe a un aggiramento del… - napolista : Sky: Allan, inchiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor Il pagamento anche con sponsor equivarrebbe a un aggira… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Rallentamenti Come tutte le trattative importanti, anche quella tra il Napoli e il Psg per il cartellino diè intricata ed elaborata, con accelerazioni e rallentamenti.A Sky Sport puntano il dito sul pericolo di unadellaindi inserimento diizzazioni neldel Psg.«Il Napoli chiede 120 milioni di euro – dice Luca Marchetti – ricordiamo però che le normesono chiarissime sulle modalità di. L’inserimento diequivale a un aggiramento del fair play finanziario, scatterebbe immediatamente unadellache potrebbe avere conseguenze per entrambi i club». Sul punto oggi si è espresso un altro giornalista di Sky: Massimo Ugolini.Prosegue Marchetti: «Al momento ancora non c’è l’offerta ufficiale del Psg. In ogni, il Napoli non si farebbe trovare impreparato».L'articolo ...