Serena Grandi ho avuto un tumore e sono stata operata

people24.myblog

: RT @MorosiSilvia: Serena Grandi confessa: «Ho avuto un tumore al seno, il mio corpo mi ha tradito» - EnricoFedeRossi : RT @MorosiSilvia: Serena Grandi confessa: «Ho avuto un tumore al seno, il mio corpo mi ha tradito» - MorosiSilvia : RT @Corriere: Serena Grandi confessa: «Ho avuto un tumore al seno, il mio corpo mi ha tradito» - Corriere : RT @MorosiSilvia: Serena Grandi confessa: «Ho avuto un tumore al seno, il mio corpo mi ha tradito» -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, e ha raccontato di essersiper rimuovere un carcinoma al seno che ha scoperto di avere lo scorso novembre. Laha dovuto affrontare l’intervento pochi giorni prima della vigilia di Natale.ha scoperto di avere un, per puro caso, grazie ai suoi due cagnolini. Il carcinoma era ben nascosto sotto il grasso utilizzato per il lifting al seno al quale lasi era sottoposta lo scorso febbraio: “Me neaccorta grazie ai miei cagnolini. Li avevo nella borsa,pesantini… Quella volta, mi dicevo: “Strano, mi fa male un seno, sarà una botta che ho preso”. Altro che botta, avevo cinque centimetri di carcinoma. E’ successo un mese prima dell’intervento. A metà novembre. Da lì al giorno dell’operazione mi hanno rivoltato come un pedalino. Era un carcinoma subdolo, ...