Piazzapulita svela parole Conte-Merkel

"Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perchè i sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perchè Salvini è al 35-36% e loro scendono al 26-27%.Quindi dicono: quali sono i temi che possono aiutare in campagna elettorale?".Sarebbe questo un passaggio di una conversazione tra il premiere la cancelliera,secondo quanto ricostruito dalla trasmissione "". Nella trasmissione si "legge" il labbiale del discorso in inglese diche spiegherebbe la situazione italiana ain una pausa al Forum di Davos(Di giovedì 24 gennaio 2019)