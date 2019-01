Huawei presenta Balong 5000 | il modem 5G per smartphone e altri accessori hi-tech

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Se la vostra connessione a Internet è troppo lenta, e vi state chiedendo se la 5G di cui tanto si parla potrebbe davvero essere una svolta, questa notizia fa al caso vostro. Durante il nostro viaggio nel centro di ricerca e sviluppo diabbiamo assistito all’annuncio del, il nuovo prodotto 5G dell’azienda cinese.Non è un dispositivo esterno come quelli che abbiamo a casa connessi alla rete cablata, ma un chip che s’installa, per esempio, negli. Si propone come concorrente dello Snapdragon X50 di Qualcomm e promette di far scaricare dati dalla rete (download) a una velocità di picco 4.6 Gbps (gigabit per secondo). In upload, ossia quando si devono caricare dati online (per esempio inviare gli allegati delle mail) la velocità massima dichiarata è di 2.5 Gbps. L’altro dato tecnico cheha sottolineato è che sfrutterà anche i ...