ilfattoquotidiano

: Adrian, Rosita difende il padre Adriano Celentano: “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo… - FQMagazineit : Adrian, Rosita difende il padre Adriano Celentano: “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo… - Cascavel47 : Adrian, Rosita difende il padre Adriano Celentano: “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo… - TutteLeNotizie : Adrian, Rosita difende il padre Adriano Celentano: “Non vedono l’ora di attaccarlo per… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Su, il programma diandato in onda lunedì 21 e martedì 22 gennaio su Canale5 (le prime di nove puntate) si è scritto e soprattutto detto molto. Non solo sul fronte auditel ma anche per via delle tante critiche che, soprattutto sui social, sono piovute sul programma e sullo stesso. Arlo ora è la figliache, in un’intervista a Spy, spiega: “Credo sia abbastanza irrilevante andare alla ricerca dei perché (delle critiche, ndr). Io credo che un artista genuino e coraggioso come miofaccia bene a fare quello che il suo istinto gli detta. I fan hanno già capito, semmai non lo capirà la piccola fetta dei non fan, i quali nonl’ora diper avere un momento di gloria. E comunque non è obbligatorio capire subito tutto nella vita…ognuno ha i suoi tempi”.o, che ne pensa di queste critiche? E ...