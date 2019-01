Adrian | la figlia di Ornella Muti a gamba tesa | Celentano prima salva le donne e

Adriana Volpe : età - altezza - peso - marito - figlia : Adriana Volpe è una conduttrice tv, attrice ed ex modella. Nata a Trento, dopo il diploma conseguito al liceo scientifico si è trasferita a Roma dove inizia subito la carriera di modella. Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 1993 quando viene scelta dalla Rai per il ruolo di valletta in ‘Scommettiamo che…?’ con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Per tre anni, dal 1996 al 1999, ha anche condotto su TMC 2 ‘The Lion Trophy Show’. Il rientro in ...