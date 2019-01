‘Ndrangheta a Aosta | 16 arresti tra cui consigliere regionale

ilfogliettone

: Infiltrazioni della #ndrangheta in Valle d'Aosta, tra gli arrestati anche un consigliere regionale. Si tratta di Ma… - RaiNews : Infiltrazioni della #ndrangheta in Valle d'Aosta, tra gli arrestati anche un consigliere regionale. Si tratta di Ma… - petergomezblog : La ‘ndrangheta sulle Alpi: 16 arresti ad Aosta In carcere un consigliere regionale e politici locali - SkyTG24 : '#ndrangheta, infiltrazioni in Valle d'Aosta: diversi arresti -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Si è conclusa con 16l'operazione scattata all'alba dei carabinieri del Ros e del Gruppo di, che ha colpito le ramificazioni della 'ndrangheta ad, che facevano capo alla famiglia Nirta-Scalzone. Tra le figure apicali finite in carcere c'è il boss Bruno Nirta, arrestato all'alba a San Luca nel reggino. "Una cattura difficile, che ha coinvolto anche i cacciatori di Calabria", ha precisato il vice comandante dei Ros Giancarlo Scafuri. E' il fratello di Giuseppe Nirta, deceduto in un agguato mafioso in Spagna nel giugno 2017.Appalti, traffico della cocaina e infiltrazioni nella politica locale con consiglieri comunali eletti grazie ai voti indirizzati dall'ndrangheta: in questo erano specializzati gli `ndranghetisti che facevano base ad, ma che si muovevano tra la Spagna e l'Italia. L'indagine, coordinata da Anna Maria Loreto della Dda di Torino, è partita nel ...