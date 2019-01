Motorola Moto G7 e G7 Power in nuove immagini rubate | lancio previsto per il 7 Febbraio

Motorola Moto G7 - G7 Play - G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio : ecco specifiche tecniche e foto : Motorola organizza un evento che si terrà il 7 febbraio in Brasile: sarà la volta della famiglia Moto G7, con quattro smartphone? ecco le possibili specifiche. L'articolo Motorola Moto G7, G7 Play, G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio: ecco specifiche tecniche e foto proviene da TuttoAndroid.

Un brevetto mostra il possibile ritratto di Motorola RAZR 2019 : Il probabile successore di Motorola RAZR appare in un brevetto: smartphone pieghevole con notch, stesso design a conchiglia, secondo schermo esterno e iconico mento pronunciato.

Motorola - operazione nostalgia : torna Razr - in versione pieghevole : Lenovo starebbe per lanciare una nuova edizione dello storico telefono a conchiglia a dieci anni dagli ultimi pezzi venduti. E anche il display dovrebbe essere pieghevole

Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6 - 2 pollici e una batteria da 5.000 mAh : Motorola non ha ancora annunciato la settima generazione della gamma Moto G ma ciò dovrebbe avvenire presto, così come conferma l'apparizione in Rete […]

Il presunto Motorola Moto G7 Play appare su Geekbench con una CPU Snapdragon 625 : Nel database del popolare test benchmark Geekbench ha fatto la propria apparizione quello che potrebbe essere il Motorola Moto G7 Play

Motorola - il leggendario Razr sta per tornare (a un prezzo impossibile) : (Foto: Motorola) Il vecchio Moto Razr di Motorola è stato uno dei prodotti più iconici della storia della telefonia cellulare. Grazie al suo design a conchiglia estremamente sottile nei primi anni 2000 ha conquistato i cuori di 130 milioni di persone diventando un best seller assoluto del settore. Non sorprende dunque l’indiscrezione riportata in queste ore dal Wall Street Journal, secondo la quale Lenovo — attuale proprietaria del marchio ...

Motorola RAZR potrebbe tornare nei panni di uno smartphone pieghevole costosissimo : Lenovo potrebbe riportare in vita il brand RAZR di Motorola, utilizzandolo per lo smartphone pieghevole che potrebbe essere presentato il mese prossimo.

Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM - Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A : Carrellata di indiscrezioni per Sony Xperia XZ4, Motorola P40 e HONOR 8A. Punteggi elevati da Geekbench e addirittura 8 GB di RAM per il prossimo flagship di Sony da una parte; trapelate varie caratteristiche tecniche presunte per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A.

Il presunto Motorola Moto Z4 Play si mostra in foto e video con notch a goccia : Grazie a OnLeaks e CompareRaja, il Motorola Moto Z4 Play è trapelato nelle prime immagini rendering che potrebbero mostrarci quello che sarà il suo aspetto

Huawei P30 Pro viene immaginato in un video mentre Motorola Moto G7 è mostrato nel dettaglio : Un concept di Huawei P30 Pro viene mostrato nel dettaglio su YouTube mentre su Motorola Moto G7 arrivano anticipazioni più concrete