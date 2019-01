Meteo - le previsioni di domani giovedì 24 gennaio : Meteo , le previsioni di domani giovedì 24 gennaio Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì , accompagnata da forti venti settentrionali e mari agitati LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo Lombardia : cielo coperto e poca neve - temperature in rialzo : “Un nucleo depressionario freddo in discesa da nord verso il Mediterraneo determina tra oggi e la mattina di domani tempo debolmente perturbato, con deboli nevicate sui settori meridionali della regione. Rapido miglioramento dalle ore centrali di domani: fino a sabato flusso settentrionale asciutto con cielo sereno e favonio nelle valli venerdì. Tra sabato e domenica discesa di un nuovo minimo dai paesi Baltici: nuvolosità in aumento ma ...