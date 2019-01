Julen | i soccorritori | ' Il salvataggio dal pozzo avviene senza più scadenze'

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il piccolo, di due anni, è caduto in unprofondo circa 107 metri ormai 10 giorni fa, vicino Malaga. Oggi sembrava che ifossero ad un passo del piccolo, ma ennesimi problemi tecnici ritardano ancora il recupero del bimbo e una dichiarazione deirischia di spegnere del tutto le residue speranze.Il punto della situazione Gli scavi per riportare in superficie il bambino hanno subito in questi dieci giorni molti ritardi a causa di problemi tecnici, errori di calcolo, imprevisti di ogni genere. Un'operazione diche si è rivelata complicata e sfortunata.Ieri è arrivata la notizia che il tunnel verticale scavato dai tecnici era troppo stretto per i tubi di metallo che avrebbero dovuto essere inseriti all'interno. Un brutto errore di calcolo che ha costretto ia riprendere gli scavi dall'inizio. Nel primo pomeriggio di oggi ...